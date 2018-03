En muchos casos, aparecen unas manchas blancas en las uñas que ciertamente no son muy bonitas en términos de estética. Existen muchos productos que pueden eliminarlas, aunque no siempre funcionan. Lo ideal siempre sería esperar a que la uña vuelva a crecer y luego cortar la parte donde está la mancha en cuestión. En otros casos, sin embargo, es necesario intervenir con productos específicos, aunque en cualquier caso siempre es recomendable visitar al médico para comprobar que no tengamos algún tipo de problema.

Porqué salen manchas blancas en las uñas

A continuación, vamos a explicarte cómo eliminar las manchas blancas en las uñas paso a paso. Con ello lograrás obtener excelentes resultados y esas manchas blancas en las uñas serán un recuerdo dentro de poco, pero antes averigüemos a qué se debe que te hayan salido este tipo de manchas.

La leuconichiia (nombre científico de esta condición) es el término utilizado para indicar la aparición de manchas blancas en la superficie de las uñas.

Existen diferentes tipos y causas de este problema, aunque no se ha demostrado que esté relacionado con una deficiencia de calcio, como muchos piensan.