Puede que pienses que hacer un avión de papel es tan sencillo como, por ejemplo, hacer un sobre de papel, pero lo cierto es que si no conoces la técnica o no sabes cuántos dobleces deben darse puede que te esté costando horrores conseguir hacer volar ese folio que tienes delante. No te preocupes porque a continuación, te explicamos paso a paso cómo hacer un avión de papel.

El origen del avión de papel

Se dice que los aviones de papel son quizás la figura de origami o papiroflexia más populares en todo el mundo, por no decir que es también de las más sencillas. Aunque no está claro cuál es su origen, muchos lo refieren a China, donde de hecho comenzó la creación de figuras de papel con el fin de divertir a los niños.

De todos modos, no existe certeza de que los aviones de papel se originaran en China pero sí que sabemos que en 1930 un ingeniero de aeroplanos, Jack Northrop comenzó a fabricar aviones de papel con el fin de poder averiguar ideas que luego pudiera aplicar a aviones en la vida real.

Sea cuál sea el origen de los aviones de papel, lo cierto es que todos los hemos hecho en alguna ocasión o al menos hemos intentado hacerlos pero sin lograr siempre resultados, dado que puede que nos parezca algo fácil de hacer luego en la práctica puede que te pierdas con los pasos. A continuación, vamos a darte todos los pasos para que aprendas a hacer un bonito avión de papel que también podemos hacer con los más pequeños de la casa, seguro que con ello se divierten mucho.

Pasos para hacer una avión de papel

Lo único que necesitas para hacer una avión de papel correctamente y de manera sencilla es una hoja de papel. A partir de aquí solo debes seguir estos pasos:

Toma una hoja de papel, un folio o, mejor una hoja Din-a4. Dobla el papel por la mitad y vuelve a abrir la hoja. Ahora toma una de las esquinas de la hoja y la llevas hasta la marca que hayas creado, el primer doblez que hicimos. Repite este mismo paso con la otra esquina. Ahora dale la vuelta a la hoja, de modo que ésta te quedará sin esquinas (para que lo entiendas, si miras la hoja debe quedarte como si tuviera la forma de una casa). Coge la hoja y la doblas por la mitad, sin tocar para nada las esquinas, es decir que deben quedar completamente dobladas. El último paso será coger los lados de la hoja y doblarlos hacia abajo, de forma que te quedarán como si fueran las alas del tu avión de papel.

Y listo, ya está hecho nuestro avión de papel. No te hará falta más aunque leas por ahí que puedes redoblar las esquinas para que el morro del avión sea más pequeño o que le puedes hacer una cola con una doblez trasera. Con lo explicado será suficiente para hacer volar tu avión de papel a la perfección.