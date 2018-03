Se acerca el buen tiempo y aunque puede que estés pensando quizás en la famosa “operación bikini“, es importante también que nuestros pies luzcan como si por ellos no hubiera pasado el frío y estos meses en que los que han estado tapados con calcetines. Descubre cómo usar la piedra pómez para eliminar la aspereza y dar a tus pies un aspecto saludable y hermoso para presumir sin vergüenza este verano.

Qué es la piedra pómez

Siempre que buscamos, por ejemplo, remedios caseros para quitar la piel seca de los pies, oímos como la piedra pómez es uno de los mejores, de modo que las propiedades de este mineral hace que sea ideal para aplicarlo en nuestros pies.

La piedra pómez es una roca de origen magmático , muy ligera y porosa (puede flotar en el agua). Es ampliamente utilizado en el campo cosmético dado que es ligeramente abrasivo y, por lo tanto, perfecto para la eliminación de cuero endurecido y callos, así como para acabar con las mencionadas pieles muertas que se acumulan en los pies y, como no, para tratar los talones agrietados.

Si estás decidida a que no pase ni un minuto más sin que puedas ponerte las sandalias que tanto deseas para este verano, coge tu piedra pómez y sigue los pasos que te enumeramos a continuación, para saber cómo se usa correctamente.

Pasos para usar la piedra pómez correctamente

Antes de comenzar a utilizar la piedra pómez, debes lavarte bien los pies: es preferible un baño de pies en agua tibia y templada para suavizar la piel que se va a tratar y, por lo tanto, la extracción de las partes duras será mucho más fácil e indolora. Después de remojar los pies durante aproximadamente diez minutos, coge la piedra pómez y comienza a frotar con ella en las partes a tratar, con movimientos lentos y delicados, sin aplicar una presión excesiva. Una vez que la parte afectada ha sido exfoliada, quita el exceso de piel con un paño suave. Después de secar los pies, masajea con un buen humectante.

Consejos

Recuerda siempre no insistir demasiado: no intentes eliminar todo a la vez para evitar lesiones o irritaciones. Es mejor repetir la operación varias veces en una semana para no atacar la piel de nuestros pies.

No debes usar la piedra pómez en caso de cortes, heridas que aún estén cicatrizando y abrasiones para evitar un empeoramiento adicional de la condición de la piel y para no sentir dolores y quemaduras.

Por otro lado, cuida de tu piedra pómez, es difícil que ésta se rompa o se deteriore pero debes guardarla en buenas condiciones, en un lugar en el que se mantenga seca y a temperatura ambiente.

La piedra pómez es un aliado fundamental de la pedicura: dura toda la vida y nunca decepciona realmente. ¿Qué tal si te animas a probarla?