Si eres amante de la música y deseas aprender a tocar un instrumento, quizás hayas pensado en aprender a tocar el piano, pero éste es quizás un instrumento que no todos nos podemos permitir, de modo que la guitarra resulta mucho más factible y además, parece incluso más sencillo. Tan solo te hará falta aprender todas las notas de la guitarra, practica durante un tiempo y verás como de repente estarás amenizando tus fiestas con el ritmo de tu guitarra. ¿Estás listo?

Cómo son las notas de la guitarra

Sabemos que las notas de la guitarra no se disponen de la misma manera que, por ejemplo, en un piano. En este instrumento las teclas que tocamos emiten las notas (do, re, mi, etc.), una al lado de la otra, pero en el caso de un instrumento de cuerda como la guitarra, las notas se ubican en la zona del mástil o cuello de la guitarra así como en la base o el cuerpo y suenan a partir de cómo hagamos vibrar las cuerdas.

Está claro que no hace falta saber de solfeo para aprender la notas de la guitarra y, prueba de ello son los muchos músicos y artistas que nunca tomaron clases y son sin duda virtuosos de la guitarra.

Si tú quieres poder aprender todas las notas de la guitarra, atento porque vamos a darte los pasos para que sepas cuáles son y puedas comenzar a practicar con la guitarra.

Pasos para aprender todas las notas de la guitarra

Aprender a tocar la guitarra requiere tiempo y pasión. Para un principiante, el conocimiento y reconocimiento de notas musicales es muy importante, de modo que comenzaremos con las notas del cuello de la guitarra.

Primero, toma tu guitarra y familiarízate con las seis cuerdas. Ubica cada cuerda y la posición de las distintas notas. Asocia las cuerdas a las notas: la primera es “MI”, la segunda “SI”, la tercera “SOL”, la cuarta “RE”, la quinta “LA” y la sexta “MI” (bajo). Conviértete en un buen guitarrista empezando por pequeños pasos. No tengas prisa por aprender todo e inmediatamente, sino que tienes que centrarte sobre todo en las cuerdas principales, es decir, la sexta y la quinta. Ahora concéntrate en la sexta cuerda porque es fundamental para conocer una buena parte de la guitarra. Recuerda que un buen guitarrista debe aprender al menos la sexta y la quinta cuerda para comenzar a hacer malabares. Aprende como suenan las notas en la sexta cuerda en los trastes (que son las finas tiras de metal incrustadas en el diapasón) tercero, quinto y séptimo. No olvides la posición de “SOL”, “LA” y “SI”. Ten en cuenta estos puntos de referencia para encontrar rápidamente otras notas.

Luego considera la quinta cuerda. Comienza desde “LA” y continúa alternando entre los semitonos. Repite las notas en voz alta para facilitar la memorización. Toca la escala en la quinta cuerda, continúa escuchando las notas comenzando desde la más baja hasta la más alta. Ubica las notas clave. Aprende la posición de “DO”, “RE” y “MI” y recuerda estas referencias. No olvides que la quinta cuerda es importante porque representa la raíz de muchos acordes de potencia. Gracias a la sexta y quinta cuerda, podrás aprender gradualmente a encontrar las notas en la tercera y cuarta cuerda. Usa la posición de las octavas para encontrar las distintas notas que están en las cuerdas restantes. Por ejemplo, para saber las notas de la segunda cuerda o realizar un simple “DO” usa solo el índice y el dedo anular. Gracias a la posición del anillo, identifica la nota en la quinta cuerda y lleva el dedo a la segunda.

Con estos pasos que os hemos dado podrías saber todas las notas de la guitarra, pero no olvides que hay semitonos, y que luego tienes que aprender también a tocar acordes. De todos modos, esta es la base y si practicas a diario, podrás tocar todas las notas de manera fácil en poco tiempo.