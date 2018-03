El yoga es una práctica cada vez más extendida. Gracias al yoga podemos encontrar beneficios tanto en la salud física, como mental y espiritual, de modo que para muchas personas se puede llegar a convertir en un estilo de vida. Si tú también quieres ser un yogui o saber más en qué consiste esto, atentos porque os damos a continuación todas las claves para saber cómo ser un Yogui.

Qué es un Yogui

Si has comenzado ahora a practicar ejercicios de yoga, y has introducido en tu vida esta técnica o práctica para ejercitarte y de paso encontrar la relajación, quizás hayas escuchado el término “yogui”, que hace referencia a esas personas que no solo practican yoga sino que de hecho, son capaces de reducir la confusión en la mente y conectarse con su interior para alcanzar una salud perfecta, promulgar una energía de paz y, por último, vivir constantemente serenos y satisfechos.

Por otro lado, los yoguis son personas que siguen estrictamente la filosofía del yoga que les ayuda a vivir en este mundo, dándoles la esperanza del “conocimiento verdadero”. Las rutas del yoga son variadas: Hatha Yoga, Tantra Yoga, Agni Yoga, Bhakti Yoga, Satya Yoga, Raja Yoga, y a través de ellas la persona que desean ser un Yogui pueden alcanzar la paz interior y lo más importante en esta filosofía: la comuniación con Dios. Cada yogui aspira a esa comunicación, pero pocos alcanzan la iluminación y la verdad.

Si deseas convertirte en todo un Yogui la base es, como no, la práctica del Yoga pero además puedes seguir estos sencillos pasos que te van a ayudar a lograrlo.

Pasos para convertirte en un Yogui