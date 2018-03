El hecho de tener coche particular supone una serie de gastos, entre ellos, consumir gasolina a diario o semanalmente (a no ser que tengas un coche eléctrico), por ello es importante calcular el consumo de gasolina. De este modo, podrás tener en cuenta si estás excediendo o no el presupuesto que tenías determinado para gasolina, o quizás te des cuenta que para el uso que haces del coche, estás gastando más gasolina de la necesaria y puede que necesites revisar si tienes algún problema o avería. Veamos a continuación distintos pasos o modos para saber cómo calcular el consumo de gasolina de un coche.

El consumo de combustible es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. Entonces, si queremos calcular su gasto económico para ahorrar un poco de dinero, en estos tiempos de crisis, necesitamos saber cuál es nuestro consumo promedio de gasolina .

Para tener control sobre lo que gastamos en combustible y mejorar su eficiencia, necesitas un método rápido y fácil para calcularlo. Independientemente de si el automóvil es de diesel o gasolina, el método de cálculo es el mismo.

Pasos para calcular el consumo de gasolina

Lo primero que debes hacer es llenar el tanque de combustible de tu automóvil y configurar el cuentakilómetros a 0. Mira el dial. El odómetro normalmente se encuentra al lado del tacómetro. Verás dos números: el de arriba es el número total de kilómetros que haces con tu coche y el de abajo es el parcial que tenemos que cambiar y poner a 0. Generalmente, debajo de este número hay un botón que deberás presionar para hacerlo. Luego, anota la cantidad total de litros que has repostado para llenar el tanque. Agota el combustible del auto hasta dejarlo en reserva. En este punto, deberás tener en cuenta la cantidad de kilómetros recorridos. Así tendrás la distancia recorrida con el depósito lleno. Para calcular el consumo de gasolina de su automóvil, lo único que debes hacer es dividir el número de kilómetros por el total de litros. Por lo tanto, si el automóvil tiene una capacidad de 40 litros y has recorrido una distancia de 300 km, debes dividir 300 entre 40. El resultado de la división es de 7,5 km/l. El resultado será el consumo promedio de gasolina de su automóvil.

¿Y si el cuentakilómetros no se puede poner a cero?

Si tu automóvil tiene solo el total de kilómetros recorridos desde el primer día de vida del vehículo y no tiene la posibilidad de poner el medidor en 0 (no permite calcular el km parcial), hay otra forma de calcular el consumo .