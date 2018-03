Si tienes un negocio, has montado una empresa o eres autónomo y tienes tus propia contabilidad de gastos y ganancias, es importante que sepas cuánto es lo que ganas realmente, algo que se puede averiguar a través del margen bruto de ganancias, un cálculo muy concreto que ahora te explicamos con detalle. Veamos cómo calcular el margen bruto de ganancias.

Qué es el margen bruto de ganancias

El margen bruto de ganancias es tan solo la diferencia entre los ingresos de una compañía y los costos que se producen al proporcionar un servicio o conseguir un activo.

También podemos decir que el margen bruto se establece entre la relación del beneficio bruto y las ventas netas (dando como resultado un porcentaje). Si haces el cálculo de este margen bruto, te servirá para saber cómo va la empresa y cómo se ubica en función de la competencia y la industria en general. También sabrás de qué modo funciona la empresa con respecto a aquellos mercados en los que el precio de los productos o servicios puede fluctuar de manera sustancial.

El cálculo del margen bruto de ganancias te servirá también para evitar el riesgo de estar en una situación mala y prevenir el peligro.

Pasos para calcular el margen bruto de ganancias

A partir de lo explicado podemos hacer un ejemplo práctico que te permitirá saber cuál es el margen bruto de ganancias.

Lo primero es calcular el margen bruto de ganancias mediante la fórmula indicada de MBdG = Ventas Netas – Costo de los Bienes Vendidos ÷ Ventas Netas.

De este modo, imagina que tu empresa factura unas ventas de 50.00 euros, pero has gastado en el costo de producción, 25.000 euros. Debes restar los dos valores señalados (50.000-25.000) y el resultado (25.000), lo tendrás que dividir por las ventas (50.000). El resultado de todas esas operaciones será 0,5.

El resultado de 0,5 será el margen bruto que estás teniendo de ganancias. Con ello podrás saber si tu empresa es o no rentable o qué mecanismos introducir para que el margen sea más elevado o mejor.

Por otro lado, si deseas conocer ese margen con un porcentaje, lo único que tienes que hacer es coger el margen y dividirlo por el precio de venta unitario y multiplicar el valor obtenido por “100”. Entonces si el valor de venta unitario es por ejemplo de 5. Debes coger ese 0,5, lo divides entre 1 y multiplicas por 100. El resultado (50) será el porcentaje que tienes de margen bruto de ganancias.

No siempre es fácil calcular el margen de ganancia de una empresa, especialmente para aquellos a los que no les gustan particularmente la economía y las matemáticas. En cualquier caso, con un poco de práctica, ya ves que es fácil hacer un cálculo que, por otro lado no siempre es fácil de predecir.