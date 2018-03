Si tienes un ordenador Mac y deseas desinstalar un programa, simplemente puedes cogerlo y arrastrarlo hasta el icono de la papelera, pero esto no te garantiza que se vaya a borrar del todo, de modo que si deseas poder desinstalar programas en Mac de una manera eficaz, no te pierdas lo que te explicamos a continuación.

La importancia de desinstalar programas en Mac

Desinstalar un programa o aplicación en Mac es generalmente muy simple, especialmente aquellos descargados de la App Store. Simplemente tenemos que abrir la carpeta “Aplicaciones”, seleccionar lo que ya no necesitas, arrastrarlo a la papelera y vaciar ésta; alternativamente puedes iniciar el Área de ejecución, mantener pulsado el ratón o el trackpad en el icono del programa y pulsar el símbolo con la “x” (esta operación sólo se permite para aplicaciones descargadas de la App Store).

Puede que pensemos que con lo explicado, desinstalar programas en Mac es lo más fácil del mundo pero, en realidad, la operación de desinstalación no siempre es tan trivial. Sí, generalmente tiras el programa a la papelera, pero esta operación borra la aplicación real pero no elimina los archivos creados por el programa principal, así como archivos de preferencias, los elementos cargados al inicio (ocultos y no) y otros documentos relacionados de alguna manera al software, instalado y presente en el disco de arranque en el que se instaló el programa.

Además, algunas aplicaciones crean subcarpetas en la carpeta “Documentos” con el nombre del programa o desarrollador. Dentro de éstas puedes encontrar archivos creados con el programa, no eliminados cuando simplemente tiras la aplicación principal a la papelera. Y no solo esto, se pueden encontrar otros elementos en la subcarpeta “Preferencias” que en las últimas versiones de OS X está oculta y accesible seleccionando el elemento “Ir” desde el Finder mientras mantienes presionada la tecla Alt.

Por lo tanto, si quieres eliminar del todo un programa y dejar “limpio” tu Mac de aquello que haya generado vas a necesitar una desinstalación que sea algo más profunda. Tal y como ahora te explicamos.

Aplicaciones para desinstalar programas en Mac

Es posible desinstalar los diversos programas utilizando aplicaciones que, de hecho han sido creadas para este fin. Algunos de estas herramientas detectan automáticamente los nuevos programas instalados, almacenan los cambios del sistema en una especie de registro y permiten, cuando queremos deshacernos de un programa, enumerar los diversos archivos asociados con los diversos programas instalados. Hay varios programas pero nosotros te recomendamos hacerlo con estos dos, dado que los puedes descargar de manera sencilla en la App Store y son gratuitos:

App Shredder

Esta aplicación localiza los archivos asociados con las aplicaciones instaladas, lo que te permite eliminar varios programas y liberar espacio.

Para cada aplicación, es posible conocer los detalles (los archivos que se eliminarán finalmente, incluidos los archivos de caché, registros, preferencias, etc.), que también muestran el espacio que será posible recuperar. Debido a algunas limitaciones, no es posible eliminar automáticamente algunos tipos de programas; en cualquier caso, se indican los archivos que se eliminarán manualmente. App Shredder requiere OS X 10.7.5 o posterior.

Para activarlo tan solo descarga la aplicación y a través de este deberás seleccionar el programa que quieras desinstalar, una vez haces clic la aplicación hace todo lo demás y lo elimina por completo.

App Cleaner X

Esta otra aplicación o programa gratis permite eliminar los archivos de la aplicación quitando los archivos del servicio (caché, preferencias, registro, etc.). App Cleaner X requiere OS X 10.9 o posterior.

Funciona del mismo modo que la anterior. Es decir, abres la App, buscas a través de ella el programa a desinstalar y dejas que trabaje hasta eliminar todos los archivos.