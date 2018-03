Windows 10 es el sistema operativo que prácticamente tiene todo el mundo instalado en su PC, pero puede que no hayas actualizado este sistema o hayas preferido seguir utilizando Windows 7. Si tienes algún problema de idioma con esta versión del sistema operativo de Windows, tienes la opción de cambiarlo siguiendo una serie de pasos muy sencillos. Veamos a continuación, de cómo puedes cambiar el idioma en Windows 7.

Qué es Windows 7

Windows 7 es un sistema operativo de Microsoft lanzado en 2009. Fue reemplazado por el lanzamiento de Windows 8 en octubre de 2012, pero Microsoft continuó brindando soporte principal para el producto hasta 2015 y soporte extendido hasta enero de 2020.

De este modo todavía es posible operar con Windows 7 en nuestro ordenador sin aparente problema, pero por si algún motivo lo has instalado recientemente y no sabes el por qué te sale en otro idioma, o quizás has hecho algún tipo de actualización, o instalación de programa que ha provocado un cambio de idioma, tienes que seguir los pasos de cambio de idioma que os indicamos en el siguiente punto.

Pasos para cambiar el idioma de Windows 7

Si por alguna razón Windows 7 tiene un idioma distinto al tuyo, volver a la normalidad es realmente simple. De hecho, solo sigue estos pasos:

Abre el “Panel de control” (” Inicio ” -> ” Panel de control “). Escribe en el campo de búsqueda la palabra ” idioma ” (o el equivalente a ” idioma ” en el idioma actualmente instalado en Windows 7) y, en ” Región e idioma ” (generalmente es el primer resultado), haz clic en ” Cambiar mostrar idioma “. Selecciona la pestaña ” Teclados e idiomas ” y haz clic en el botón “Instalar / Desinstalar idiomas … ” en la sección “Mostrar idioma”. En la ventana que aparece, haz clic en “Instalar idioma de visualización“. Haz clic en “Iniciar la actualización de Windows“. En este punto, después de una breve verificación en Internet, Windows Update anuncia que hay actualizaciones “opcionales” disponibles. Haz clic en ese enlace de inmediato. Marca la casilla correspondiente al idioma que te interesa, luego haz clic en “Aceptar“. Reinicia el PC; Como hiciste en el paso 2 , escribe “lenguaje” nuevamente en el campo de búsqueda (O el equivalente en el idioma instalado en Windows 7), elige “Cambiar idioma de visualización” en “Región e idioma”, haz clic en la pestaña “Teclados e idiomas” y selecciona el idioma que acabas de instalar en la lista desplegable de la sección “Mostrar idioma”. Por último, reinicia el PC o la sesión.

¡Terminado! Los cambios deberían ser evidentes. Todos los menús típicos de Windows, así como las funciones principales, estarán ahora en el idioma elegido en los pasos.