Las tablets o tabletas son dispositivos portátiles con una gran pantalla táctil que se encuentran a medio camino entre ser un smartphone y un portátil, combinando la portabilidad del primero con algunas características interesantes de la segunda. Muchas de las tablets actualmente en circulación tienen operan bajo Android, el sistema operativo móvil más extendido en el mundo. Para mejorar su funcionamiento será bueno que siempre tengas el sistema actualizado, de modo que vamos a explicar a continuación, y de manera fácil Cómo actualizar Android en una tablet.

Qué es el sistema Android

La mejora del rendimiento y agregar nuevas funciones requiere de la actualización de Android, sistema operativo de tablets y smartphones que fue desarrollado por Google.

Es un sistema que podemos comparar con el de otros terminales como iOs (para los iPhone) o Symbian, pero que se basa en Linux, de modo que se crea a partir de un sistema operativo libre y gratuito. A través de este sistema podemos hacer que nuestra tablet (o smartphone) funcione a través de aplicaciones instaladas, interfaces y como no, mediante el uso del lenguaje Java.

La actualización del sistema Android por defecto, suele ser automática, pero en muchas ocasiones es necesario ejecutarla manualmente. Por esta razón, veremos a continuación paso a paso cómo actualizar una tablet Android, para garantizar que no esté expuesta a los riesgos y que pueda dar lo mejor de sí misma durante el uso.

Formas de actualizar Android en una tablet

Actualizar Android en una tablet de manera automática

La primera forma de actualizar tu tablet Android es usar una función presente en la configuración de tu dispositivo.

Lo primero que debes hacer es irte a “configuración” de tu herramienta y hacer clic en “Información en el dispositivo“. Entras ahora en “Actualización del sistema” y en “Buscar actualizaciones disponibles“. De esta forma, tu tablet buscará una nueva actualización del sistema operativo. Si hay una nueva versión de Android disponible, el sistema la descargará e instalará automáticamente reiniciando el dispositivo.

Actualizar Android en una tablet con”root”

Si no tienes actualizaciones automáticas, pero deseas poder actualizar Android a su versión más nueva, tendrás que “rootear” la tablet. De este modo, podrás utilizar una versión que normalmente tu tablet no admite, pero que gracias a pequeños cambios podrá adaptarse. Para hacerlo, necesitas los permisos de root en tu tablet y luego tendrás que descargar la versión que prefieras e instalarla en la tablet con un programa informático.

La instalación de una ROM personalizada es algo complicado, dado que para ello debes desbloquear la raíz del teléfono superando las limitaciones impuestas por el sistema. Al liberar el dispositivo de todas las “cadenas”, puedes personalizar tu smartphone o tablet a tu gusto, en especial mediante la instalación ROM de la última versión modificada del sistema operativo. Para ello hemos de obtener los permisos Root.

Hay varias formas de obtener permisos de raíz, y las aplicaciones que lo permiten son gratuitas y legales, pero debes tener cuidado, ya que algunos procedimientos pueden invalidar la garantía del fabricante. Entre los diversos procedimientos, algunos implican el uso de ordenadores, otros te permiten llevar a cabo fácilmente el proceso a través de la tablet.

Para hacerlo a través de la tablet debes hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación Framaroot y mueve el archivo APK al dispositivo. Ahora vete a “Configuración” de la tablet> Seguridad y marca la opción “instalación desde Fuentes desconocidas”. Después de eso, abre e instala Framaroot.APK como un archivo apk normal y abre la aplicación. La pantalla de la tablet muestra dos opciones para ejecutar el permiso de raíz, a saber, “Instalar superusuario” o “Instalar SuperSU” y “Unroot” con opciones “Aragorn” y “Gandalf”. Puede seleccionar cualquier opción porque es solo una cuestión de preferencia personal. La mayoría de los usuarios prefieren seleccionar la opción “Instalar SuperSU” desde el menú desplegable y seleccionar también de los exploits “Aragorn” (si están disponibles). Si una opción no funciona, puedes probar las otras también. Cuando acabes de instalarlo todo, se te pedirá que reinicies el dispositivo. Ahora ya tendrás todos los permisos Root de modo que podrás bajarte si quieres, la última versión de Android.

Puede que te parezca algo seguro y fácil de hacer pero tenemos que ADVERTIR, que los pasos a seguir no son lo más recomendables si no tienes experiencia o no te fías demasiado.

Actualizar Android en una tablet Samsung

Mucho más fácil será si tienes una tablet Android que sea Samsung, dado que puedes usar su software de ordenador llamado “Samsung Kies” que te permitirá verificar la presencia en los servidores de Google de una nueva actualización de Android, que puedas instalar en tu tablet Samsung.