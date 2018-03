¿Cómo limpiar la lavadora ? Las lavadoras nos sirven para lavar eliminar todo tipo de manchas en la ropa pero ¿qué hacer cuando se trata de limpiar este electrodoméstico? Tenemos varias maneras para conseguirlo, y os las explicamos a continuación.

¿Porqué tenemos que limpiar la lavadora?

La cal y el moho son los principales problemas que afligen a nuestra lavadora. Con las precauciones adecuadas, podemos extender la vida útil del electrodoméstico más popular, limitando el daño del agua dura de modo que es importante que nuestra lavadora esté bien limpia.

De no limpiar la lavadora, puede que acabemos con ropa que no se lava bien o que sencillamente presenta restos de cal que se filtran por no hablar, del mal olor que a veces tiene la colada cuando nuestra lavadora lleva ya años en funcionamiento sin que nunca la hayamos limpiado.

Veamos ahora cómo podemos limpiar bien la lavadora, tanto en el exterior de esta, como en el interior.

Pasos para limpiar el exterior de la lavadora

La limpieza de la lavadora es fundamental tanto para la estética como para que dure más tiempo a lo largo de los años. Primero, necesitas una mezcla para limpiar el exterior de la lavadora y el ojo de buey .

Esto es lo que necesitas:

1 cucharada de jabón líquido de Marsella

100 ml de vinagre blanco

500 ml de agua

4 gotas de esencia de limón

1 cucharada de bicarbonato

Esto es lo único que has de hacer:

Vierte todos los ingredientes en un rociador , agita bien y rocía sobre las superficies de la lavadora, pasa una esponja húmeda y listo.

Pasos para limpiar el filtro de lavado

Una de las primeras cosas que se deben hacer para conservar la lavadora es mantener limpios los filtros de carga y descarga de agua. Estos son filtros de malla que deben revisarse y limpiarse al menos una vez al año. Los filtros de carga se colocan en el punto donde las tuberías entran a la lavadora, mientras que los de descarga normalmente están en la parte delantera y están protegidos por una solapa.

Primero que tenemos que hacer es sacar esos filtros. La operación de desmontaje de los filtros debe hacerse con la máquina en reposo y después de asegurarse de que haya cerrado el agua siempre poner un recipiente o barreño debajo del punto donde está desmontando el filtro. Una vez desmontado tan solo debes limpiarlo bien. Un cepillo de dientes viejo te irá bien para sacar toda la suciedad y restos. Limpia bien con agua, aclara y listo.

Pasos para limpiar las juntas y partes de la lavadora

Para evitar la formación de moho, que a la larga puede causar malos olores e incluso ensuciar la ropa, la lavadora debe limpiarse periódicamente.

En particular, debemos ocuparnos de las juntas que componen el cierre del tambor, de las bandejas para la introducción de detergente y suavizante y el propio tambor, dado que el moho sin que nos demos cuenta va a acabar acumulándose en todas estas partes.

Para eliminar el moho y limpiar bien todas las partes de la lavadora, será suficiente disolver un poco de detergente utilizado para lavar la ropa en agua caliente y, utilizando una esponja o un paño de microfibra cómodo, pasa esta mezcla todas las partes involucradas. Finalmente realiza un lavado al vacío usando poco detergente.

¿Cómo elimino la cal?

Si tienes la suerte de vivir en un lugar donde el agua no contiene cal, no te será difícil conservar más tiempo la vida de tu lavadora, pero eso no suele ocurrir en grandes ciudades, de modo que ante el problema de la cal, tienes que poner remedio añadiendo un poco de vinagre. Además de tener una acción desinfectante, el vinagre tiene el poder de disolver la cal.

Pasos para quitar el mal olor de la lavadora

¿Estás buscando una solución ecológica y efectiva para eliminar el mal olor de la lavadora? te recomendamos que uses vinagre, limón y bicarbonato de sodio. Sigue estos pasos: