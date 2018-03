Cómo hacer un ensayo breve

Si hacer un ensayo es uno de tus sueños, estás de suerte, porque aquí te vamos a enseñar a hacer uno breve, pero de la máxima calidad. Pero te diré algo, tú tendrás que trabajar y ser constante, ya que, no es sino con la práctica, como se consigue alcanzar la perfección. No te rindas, aunque al principio no te satisfaga demasiado el resultado, en poco tiempo alcanzarás tu objetivo.

Hacer un ensayo, sí, pero, ¿qué es esto?

Un ensayo, viene a ser una prueba o un examen, de nuestros conocimientos. Algo así como un análisis de nuestras ideas y el modo de relacionarse entre ellas. Por lo tanto, has de tener tus pensamientos bien ordenados, y tus ideas bien fundamentadas, sólo así conseguirás reflejarlas en el papel. El ensayo consta de 3 partes:

Introducción . Normalmente es corta, pero no tiene por qué ser así, todo depende de la relevancia de lo que vayamos a escribir. La idea es introducir al lector en lo que vendrá a ser el tema a desarrollar, y en ella se presenta la hipótesis.

. Normalmente es corta, pero no tiene por qué ser así, todo depende de la relevancia de lo que vayamos a escribir. La idea es introducir al lector en lo que vendrá a ser el tema a desarrollar, y en ella se presenta la hipótesis. Desarrollo . Es el cuerpo y contiene la mayor parte del ensayo, y aquí explicaremos, dando razones de peso que fundamenten y apoyen nuestra hipótesis.

. Es el cuerpo y contiene la mayor parte del ensayo, y aquí explicaremos, dando razones de peso que fundamenten y apoyen nuestra hipótesis. Conclusión. Es la última parte, y consiste en un breve repaso de todo lo anterior, desde la hipótesis, hasta llegar al punto final o solución.

Hacer un ensayo paso a paso