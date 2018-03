Si tienes niños pequeños en casa y estos han tirado algo que no debían por el lavabo, o quizás tienes un problema de tuberías, es normal que acabes con el WC atascado, así que antes de que te coja un ataque de nervios, y además acabes intoxicado con el olor que puede que también esté emitiendo, no dejes pasar mucho más tiempo, y aprende ahora cómo desatascar un WC.

Causas por las que se atasca un WC

Los inodoros se obstruyen fácilmente, ya sea con los desechos previstos u otros materiales. (Como cualquier padre sabe, hay muchos elementos interesantes, como chupetes, coches, o lápices de colores y que los niños suelen tirar por el lavabo.

Afortunadamente, la mayoría de veces metemos la mano y sacamos lo que sea que hayan tirado, pero ¿qué ocurre cuando tenemos una acumulación de desechos en la tubería que impiden el buen funcionamiento del inodoro? Tenemos que recurrir a la ayuda de un fontanero o a remedios de emergencia como estos.

Pasos para desatascar un WC

A continuación, os explicamos varios métodos para desatascar un inodoro obstruido, así como la forma de evitar que se produzcan obstrucciones en el inodoro.

Desatascar un WC con un desatascador

Por lo general, un desatascador correctamente utilizado es todo lo que necesitarás para despejar cualquier obstrucción en su inodoro. Pero hay distintos tipo de desastascadores: el de ventosa y el de acordeón. Típicamente, el de ventosa se emplea mejor para obstrucciones en fregaderos y bañeras; está diseñado para crear un sello contra una superficie plana. Los de acordeón, por otro lado, están específicamente diseñados para sellar y crear una succión presurizada en la parte inferior de un inodoro.

Pasos a seguir:

Usa un desatascador de acordeón Retira la mitad del agua de la taza del inodoro si está llena, o llena la taza del inodoro hasta la mitad si está vacía. Cubre el área alrededor del inodoro con toallas para proteger el suelo circundante. Coloca el desatascador en la taza del inodoro, bajando la punta por completo en la abertura del drenaje y asegurando una cobertura completa del área de drenaje. Empuja hacia abajo el desatascador con movimientos rápidos y potentes, enviando suficiente presión hacia el desagüe para aflojar la obstrucción.

Si no estás seguro de si tus esfuerzos han desalojado la obstrucción del drenaje de tu inodoro, echa más agua a la taza del inodoro.Si el agua baja fácilmente al inodoro, la obstrucción se despeja. Si no es así, inténtalo de nuevo. En caso de no tener éxito prueba este otro remedio.

Desatascar un WC con lejía y detergente

Otra opción que es de hecho realmente eficaz, es la de utilizar químicos para que se encarguen de disolver la obstrucción. Para ello necesitas lejía y detergente y verás como de manera sorprendente tu WC queda desatascado en pocos minutos.

Coge dos tapones de lejía y los echas al WC junto a un puñado de detergente en polvo de la lavadora. Deja que los dos productos actúen durante diez minutos. Ahora tira de la cadena y el WC se habrá desatascado.

Si no funciona pasados los 10 minutos, puedes aplicar un “truco de emergencia” que consiste en coger la fregona y empujar con ella dentro del inodoro, arrastrando además los productos como si estuvieras limpiando el WC. Mueve enérgicamente la fregona y verás como la obstrucción acaba por desaparecer.