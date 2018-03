Cómo ahuyentar palomas de manera eficaz

Las palomas como cualquier otro ser vivo, merecen nuestro respeto y que dejemos que vivan en paz, pero si tienes un problema en el que las palomas están todo el día en tu balcón o terraza, o quizás han destrozado la pintura de tu coche, o de una estatuta que tengas plantada en medio del jardín, debes evitar que se amontonen donde vives y por ello, os damos a continuación remedios que son realmente fáciles y efectivos para ahuyentar palomas y conseguir que no te molesten más.

Porqué molestan las palomas

Las palomas de por sí no nos molestan a no ser que nosotros nos dediquemos a tirarles comida, pero lo cierto es que cada vez es mayor, el número de personas que se queja de su presencia en las ciudades, quizás el mismo número de palomas que vemos a diario, porque ciertamente: hay muchas.

Las palomas están por todas partes y no nos damos cuenta de que en realidad son portadoras de enfermedades diversas, por no hablar de los muchos piojos que tienen encima o las bacterias que pueden llegar a acumular. Además no dudan en soltar sus excrementos donde les parece y si les da por hacerlo encima de un coche, adiós pintura.

No estamos a favor de que se haga daño a las palomas, como a ningún otro animal, pero si te has cansado de verlas siempre revoloteando por tu zona o en tu propia casa o edificio, aplica estos remedios.

Remedios para ahuyentar a las palomas

Los remedios que ahora os damos son realmente efectivos para ahuyentar a las palomas sin abogar para nada por hacerles ningún daño. Si buscas información de como colocar pinchos en el tejado de tu casa, o cómo matar palomas, no vamos a participar en ello.

CD´s viejos

La primera y más fácil manera de ahyentar a las palomas de tu patio, terraza o balcón es colocar un CD o varios colgados. El reflejo de estos suele molestar bastante a los pájaros y como no a las palomas.

Globo plateado

Si no tienes a mano unos CD´S puedes coger ese globo plateado que sobró de la fiesta de tu cumpleaños y si todavía está hinchado, lo puedes colocar en tu balcón o terraza. Cuando el sol incida sobre el globo, el resultado será que el destello ahuyentará a la paloma de inmediato.

Slinky o Muelle de colores

Para una barandilla de balcón que atrae palomas, una opción simple y de bajo costo es colocar en la parte superior un slinky o muelle de colores enrollado. La barrera de las bobinas, envuelta alrededor de la barandilla, evita que la paloma encuentre un lugar cómodo en el que posarse. Si el balcón es grande puedes utilizar varios de estos muelles que de hecho, son baratos.

No guardes comida o basura

Por otro lado te recomendamos que no almacenes demasiada basura en la terraza o no dejes comida o restos de esta en el balcón. Solo provocarás que las palomas se acostumbren a volar a tu lugar, y aunque no dejes restos a diario, estas pasarán de visita para ver si cae algo.