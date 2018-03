Cómo olvidar a tu expareja

Piensas que no puedes olvidar a tu ex pareja, pero no es cierto, puedes, y de hecho lo harás, es solo cuestión de tiempo. Todos nosotros hemos tenido que superar alguna vez en la vida una ruptura, y aunque es duro, y doloroso, con un poco de paciencia, finalmente se consigue. Porque no hay mal que 100 años dure, e igual que se acaba lo bueno, se acaba lo malo. Si estás intentando olvidar a tu ex pareja, y sientes que no eres capaz, tranquila, que aquí vamos a ayudarte. ¡Ánimo, que tú puedes!

Por qué te resulta tan difícil olvidar a tu expareja

Puede que llevases tiempo queriendo romper la relación, y cuando por fin acaba, no puedes evitar sentir una sensación de alivio. Pero este alivio, se transforma al poco, en una enorme sensación de vacío, e incluso puedes llegar a pensar que sigues enamorada. Pero ¡cuidado!, que esto no es real. Pero, entonces, ¿Por qué te sientes que te han quitado un trozo de tu vida?

Pues bien, lo que ocurre es que el amor, actúa sobre el cerebro como una droga, y cuando desaparece, provoca síndrome de abstinencia. Y por eso sientes la necesidad de volver con esa persona a la que has abandonado, o que te ha dejado a ti, y no puedes dejar de pensar en ella. Esto es lo mismo que ocurre con cualquier sustancia adictiva, y es que el amor, querida, también engancha. Si eres consciente de que lo que sientes es una ilusión, ya habrás avanzado mucho.

Olvidar a tu expareja paso a paso

Cualquier pérdida en la vida, del tipo que sea, se supera de la misma forma, y el proceso que lleva a esta superación, se conoce con el nombre de “duelo”. Sí, sí, lo mismo que cuando fallece un ser allegado. Veamos a continuación las 5 fases del duelo.