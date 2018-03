Cómo limpiar zapatos de ante en casa

Si alguna vez has tenido que limpiar zapatos de ante, sabrás que no resulta nada fácil, y es que éste es un material muy delicado que exige un mantenimiento específico, y que no todo vale para eliminar los restos de suciedad. Pero es posible conseguir unos buenos resultados si sigues nuestros consejos, y podrás lucir tus zapatos favoritos limpios y lustrosos, sin ninguna mancha. ¿Preparado?

Limpiar zapatos de ante, ¿por qué hay que hacerlo tan a menudo?

Te has comprado unos zapatos que te encantan, pero al segundo día ya no parecen los mismos, y es que con cualquier cosa se manchan, ¡son tan delicados! Porque el problema de los zapatos de ante es que se manchan con solo mirarlos, ya sea con el agua de la lluvia, que al mínimo contacto los estropea o el sol, que los decolora. Y si tienes la mala suerte de derramar sobre ellos cualquier líquido o resto de comida, no te será tan fácil eliminar las manchas sin ayuda de un profesional.

Así que, en función del tipo de suciedad que presenten tus zapatos decidirás si las limpias tú, o si te conviene más llevarlas a un establecimiento especializado. En caso de que elijas la primera opción, vamos a intentar ponértelo más fácil, con unos sencillos trucos caseros, que podrás hacer tú mismo, sin ningún tipo de dificultad y sin que apenas te lleve tiempo.

Algunos truquillos para limpiar zapatos de ante

Limpia los zapatos inmediatamente, cuanto más tiempo pase desde que se produjo la mancha, más difícil será eliminarla. No utilizar agua y jabón, si es posible, siempre es preferible la limpieza en seco. Puedes usar algún tipo de desengrasante de los que se encuentran en cualquier supermercado, pero mejor haz una prueba antes en un área pequeña del zapato. Jamás utilices el betún limpia calzado, perdería la apariencia propia del ante. No frotes con demasiada fuerza o sólo conseguirás extender la mancha. ¡Una advertencia! Limpia toda la superficie, no te limites únicamente a las zonas sucias, o puede notarse al diferencia entre las partes que has limpiado, y las que no.

¿Ves que fácil? ¡Ahora, sólo tienes que intentarlo tú!