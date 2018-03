¿Cómo se podan las rosas? La poda de las rosas es una operación muy importante y útil para mantener la planta saludable, hacer que crezca exuberante y tenga una abundante floración. De este modos, si tienes un rosal en casa y deseas saber cómo y cuando podar los rosales, atento porque te explicamos ahora cómo hacerlo de manera fácil.

La importancia de la poda de rosales

Las rosas, ya sean rojas, blancas, amarillas, pequeñas o grandes, tupidas o trepadoras, se encuentran entre las plantas de jardín más queridas por los amantes de las flores y las plantas. Podar rosas no es algo simple. A diferencia de otras plantas, de hecho, debemos tener en cuenta la variedad, la época del año y el tipo de clima, además de utilizar las herramientas adecuadas para hacerlo.

La poda de los rosales es realmente importante, además porque de no hacerlo podemos provocar no solo que nuestras rosas no crezcan como deberían sino que además a la larga el rosal se acabe echando a perder de modo que veamos ahora cómo y cuando podar los rosales paso a paso

Pasos para la poda de rosales

Hoy en día existen más de 20,000 variedades de rosas , que se pueden dividir, dependiendo de cómo crecen y se desarrollan, en 3 tipos:

rosas arbusto

rosas con arbusto y sarmentosa

rosas en miniatura

De este modo, comenzaremos con el primer paso que será saber qué tipo de poda le toca a cada tipo de rosales.

Una poda para cada tipo de rosal

De este modo, para las rosas arbustivas , será necesaria una poda de aclareo , destinada a eliminar las ramas excedentes para favorecer a las más robustas. Este tipo de rosas suelen estar llenas de ramas retorcidas y retorcidas y ramitas que deben eliminarse mediante poda, cortándolas a unos 30 cm del suelo, para fomentar la entrada de luz y la nutrición de la planta, manteniendo solo los brotes más robustos y bien formado.

El segundo tipo de rosas, las que tienen arbustos y sarmentosas, necesitan en su lugar una técnica de poda llamada de cobertura: en la que se elimina el ápice de la planta para favorecer un mayor número de ramas laterales y una floración más abundante.

Para rosas en miniatura, sin embargo, la operación de poda debe reducirse al mínimo, eliminando solo las ramas secas y viejas.

Presta atención a la edad de la planta

No todas las rosas deben ser podadas a la misma edad. Para casi todos los tipos de rosas, tienes que esperar un año antes de comenzar con la poda , para darle a la planta tiempo para crecer y echar raíces en el suelo. La única excepción es la rosa joven, que también se puede podar durante el primer año de vida, más que por razones de salud de la planta, por razones de forma y espacio. La poda en este caso, sirve para dirigir el desarrollo de la planta en la dirección que hemos elegido, haciéndolo crecer de manera ordenada. Para ello tan solo tendrás que quitar las ramas debajo de la altura que elijamos (por ejemplo 60 cm) y seleccionar 3-5 ramas principales que dejaremos crecer de año en año.

Identificar cuál es el mejor momento para podar

Primero debemos saber que para tener rosales que se vean sanos y exuberantes, debemos proporcionar una técnica de poda llamada “limpieza” que debe llevarse a cabo de manera constante y regular durante todo el año.

La limpieza no debe ser para nada invasiva, ya que consiste en eliminar las partes secas, débiles y marchitadas de las plantas sin hacer grandes recortes.

Luego, hay diferentes épocas del año en las cuales se debe llevar a cabo la poda de rosales, que varían según el tipo de planta.

Para las rosas sarmentosas , que son de re-floración (es decir, que pueden florecer más veces por año) se puede llevar a cabo la poda de verano , después de la primera floración y en previsión de la nueva floración de otoño.

, que son de re-floración (es decir, que pueden florecer más veces por año) se puede , después de la primera floración y en previsión de la nueva floración de otoño. Si, por otro lado, tenemos un tipo de rosa que no vuelve a florecer en otoño, necesitamos realizar una poda de invierno, que es más delicada que en verano. Para no arriesgarse a dañar la planta, es necesario llevar a cabo la poda solo después de la llegada de la escarcha, si lo haces antes te arriesgas a que la planta reanude el crecimiento antes de la primavera, y provocarás que los nuevos brotes mueran a causa del frío. Otro riesgo podría ser que, siempre por el frío, las heridas en las ramas causadas por la poda pueden infectarse y provocar enfermedades en la planta. Nuestro consejo es, por lo tanto, esperar el mes de febrero antes de llevar a cabo la poda de invierno.

Utiliza las herramientas adecuadas

Otra cosa importante antes de comenzar a podar las rosas es tener las herramientas adecuadas para hacerlo de manera adecuada. Las herramientas necesarias para podar rosas varían según el tipo de poda que tenemos que hacer y el tipo de planta que necesitamos para podar: trepar o arbustiva, con ramas más o menos robustas. Nuestro consejo es tener en todo caso disponible, ante todo, un buen par de tijeras y guantes de trabajo. Las cizallas (tijeras para podar bien) deben estar bien afiladas y desinfectadas antes de usarlas, de lo contrario corre el riesgo de no podar bien.

En la venta hay tijeras de tijeras y rosas de varios modelos y con diferentes tamaños y precios. Para elegir las correctas, ten en cuenta el tipo de ramas que se deben cortar (cortas, largas, débiles, robustas), el tamaño de nuestras manos y la fuerza de nuestros brazos. Si somos principiantes, es inútil comprar cizallas profesionales demasiado difíciles de usar, así que es mejor enfocarse en modelos más genéricos. Si en cambio ya somos expertos en podar rosas podemos orientarnos en modelos más específicos.

Como podar rosales

Una vez que sabemos el tipo de planta, edad, época del año y estamos en posesión de las herramientas adecuadas, podemos proceder a la poda de nuestros rosales. Hay dos tipos diferentes de poda, que varían según la intensidad.

De este modo, se habla sin más de “poda” cuando se cortan las ramas principales de una longitud de unos 50-60 cm, dejando unos brotes, mientras que por otro lado se habla de “poda larga” cuando se cortan sólo las ramas más altas para tener una floración más abundante del año siguiente. En cualquier caso, el corte debe hacerse de forma clara y oblicua, justo encima de la gema, con un ángulo de 45 °.

Retira los brotes o retoños

Algunas variedades de rosa (en particular las cultivadas en matorral y árbol joven) tienen la tendencia a emitir brotes desde la base de la planta , es decir, brotes que se desarrollan en ramas. Por lo general, este fenómeno ocurre durante el verano cuando la planta está en pleno desarrollo vegetativo. Estos brotes deben ser eliminados para dejar espacio para que crezcan otras ramas y brotes y evitar el hacinamiento en la base de la planta que, además de ser antiestético, es dañino para la salud de la planta.

Retira las flores desvanecidas

Siempre debes cortar las flores que veas sueltas o desvanecidas ya que si lo haces, estimularás el nuevo crecimiento de las gemas subyacentes y evitarás que se desarrollen pequeñas enfermedades fúngicas deseadas. Cuando vayas a eliminar las flores, es bueno eliminar aproximadamente la mitad del tallo cortando inmediatamente sobre un brote que está orientado hacia el exterior del follaje, para darle una forma armoniosa.

Acorta las ramas que produjeron las flores el año anterior

Una cosa a tener en cuenta es que en los rosales, las ramas que han producido las flores, a menos que sean variedades de reverdecimiento, tenderán a no producir más brotes nuevos. Por esta razón, es bueno cortarlas aproximadamente 2/3 de su longitud durante la poda de invierno o verano, para permitir el crecimiento de nuevas ramas y por lo tanto para tener una nueva y abundante floración.

Qué hacer después de la poda

Una vez que finaliza la operación de poda, aún no hemos terminado el trabajo definitivamente. Es necesario utilizar algunas medidas para garantizar una hermosa floración de los rosales