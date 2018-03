Cómo amoldar zapatos nuevos

Te has comprado unos zapatos nuevos y te lastiman un montón, hasta el punto de hacerte heridas, y aunque te encantan, temes ponértelos, porque desde luego, lo de “para presumir, hay que sufrir” no va contigo. Y es que es cierto que no tiene mucho sentido pasar dolor por estar guapa, pero tampoco lo tiene, gastar dinero en unos zapatos para tenerlos aparcados en casa. La solución, amoldarlos. Sí, los zapatos se pueden amoldar a tu pie y así te los podrás volver a poner para salir a la calle con ese calzado que te encanta, ¿te cuento cómo se hace esto?

Ensanchar zapatos nuevos con papel de periódico, el remedio de la abuela

Este es un remedio casero que agrandará tus zapatos en poco tiempo, y sin tener que gastar un euro en soluciones más profesionales. Sólo tienes que arrugar unas cuantas hojas de papel de periódico, humedecerlas, y a continuación introducirlas en los zapatos. Deja actuar toda la noche y por la mañana, sacas las hojas de papel, ya secas, pruébate el calzado, y podrás comprobar cómo, efectivamente, se han ensanchado un poquito. Así, ya no te harán daño, y podrás ponértelos siempre que quieras.

Y es que calzar zapatos apretados, puede ser tremendamente peligroso para la salud, llegando a provocar problemas circulatorios, malformaciones, uñas encarnadas, hongos y hasta mal olor de pies. ¿Cómo te quedas? Y tú pensando que llevar tus zapatos nuevos tan apretados, sólo te afectaba al humor. Pues ya ves que no. Atento a la explicación, no pierdas detalle.

Amoldar unos zapatos nuevos con sencillos trucos

Pero existen soluciones igualmente eficaces y que evitarían el tener que mojar tus zapatos favoritos, ya que en algunas fibras, el agua podría dejar manchas o hacer que pierdan el color.