Cómo quitar un tatuaje en condiciones de seguridad

Quitar un tatuaje es posible, pero puede ser peligroso si no utilizas la técnica adecuada, el láser. Y es que antiguamente se hablaba de la sal, como medio para eliminarlos, pero es un elemento muy abrasivo que puede provocar daños en nuestra piel. Si eres uno de los tantos arrepentidos, y no ves la hora de hacer desaparecer tu tattoo para siempre, desde aquí queremos darte un buen consejo: olvídate de trucos baratos y acude al especialista.

Quitar un tatuaje con sal, ¿mito o realidad?

Lo de quitar un tatuaje empleando sal, no es para nada un método eficiente, ya que la tinta del tatuaje llega a la epidermis, y por más que frotes, no conseguirás atravesar la dermis. Es cierto que el agua salada, puede provocar un desvanecimiento de la tinta durante los primeros días, pero en ningún caso su total desaparición, y mucho menos si te has hecho el tatuaje hace ya algún tiempo.

Sin embargo, hay profesionales que todavía emplean este método abrasivo para eliminar el tatuaje, que conlleva la aparición de arrugas en la zona y también cicatrices. Así que, si confías en esta alternativa, al menos, infórmate antes de los resultados obtenidos con esta técnica.

Quitar un tatuaje para siempre y de forma segura.