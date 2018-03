Cómo quitar las manchas de sangre fácilmente

Quitar manchas de sangre de la ropa, y a la primera, incluso después de haber introducido la prenda manchada en la lavadora, puede ser difícil. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que a pesar de haber frotado a conciencia, la mancha persistía? Así que vamos a darte algunos prácticos consejos para que puedas eliminar las manchas de sangre de la ropa sin ningún tipo de complicación, y de una vez por todas. ¡Comenzamos!

Quitar manchas de sangre cuando ya está seca

Si te das cuenta en el momento de producirse la mancha de sangre, y pones remedio rápido, como por ejemplo, rociarla con agua oxigenada, probablemente conseguirás que prácticamente toda la mancha, desaparezca, y a continuación, solo tendrás que meter tu ropa en la lavadora sin más. Pero, ¿qué ocurre cuando la sangre ya está seca?

Cuando la sangre está seca, se vuelve más resistente al lavado, ya que al ser una sustancia no soluble, se adhiere con fuerza a las fibras, impidiendo que el detergente penetre en ellas. Y claro, muchas veces ocurre que te levantas de la cama y ¡oh, sorpresa! Que te ha venido la regla y lo has puesto todo perdido (por otro lado es algo normal, la regla mancha y no hay otra, y además viene sin avisar), y por si fuera poco, la sangre ya está seca.

No te preocupes más, a partir de ahora podrás eliminar esas indeseables manchas de tus prendas.

Quitar las manchas de sangre seca de la ropa con un sencillo truco

Si la sangre es reciente, siempre puedes darle un prelavado antes de introducir la prenda en la lavadora, limpiarla con agua oxigenada o agua con sal, o incluso emplear amoníaco. Pero cuando la sangre está seca, existe un método más eficaz, la pasta de dientes. Este es uno de los mejores métodos para eliminar las manchas de sangre seca de tus braguitas o ropa de cama, y para ello sólo tienes que seguir los siguientes pasos: