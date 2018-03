Cómo planchar la ropa fácilmente

¡Lo difícil que es planchar la ropa bien!, y ¡qué tarea más tediosa!, y si al menos consiguieras buenos resultados, pero no es así. La mayoría de las veces te queda todo fatal, arrugado y como si no hubiese conocido una plancha en su vida, y encima te tiras media tarde haciéndolo. Otra vez vuelves a ponerte tus prendas arrugadas, a pesar de todo el tiempo perdido. ¡Basta!, ¡Esto tiene que cambiar!

Planchar la ropa, ¿Por qué lo hacemos?

El diseñador gallego, Adolfo Domínguez, puso de moda la arruga, concepto que queda recogida en su conocida frase, la arruga es bella, en su momento, una auténtica revolución, pero, ¿Por qué no fraguó?

Parece que hoy, la arruga ya no nos parece tan bella, y a pesar del poco tiempo que tenemos, los diseñadores siguen insistiendo en que planchemos nuestras prendas, y es que, ¿por qué no usarán otro tipo de tejidos que no se arruguen tanto?, ¿acaso están compinchados con los fabricantes de planchas? Todo puede ser, pero mientras la cosa no cambie para mejor, no te queda más remedio que planchar, si no quieres llegar al trabajo como recién levantado.

Pequeños secretos que harán de planchar la ropa una tarea más fácil

Sí, sabemos que no es lo más divertido del mundo, y también algo complicado, y es que cuando ves el resultado, piensas que si te hubieses ido de cañas, habrías aprovechado más el día, pero en fin, de nada sirve lamentarse. No desesperes, tranquilo, que te vamos a explicar en sencillos pasos, cómo planchar tu ropa paso a paso, y sin complicarte la vida. ¿Estás listo? Sólo has de seguir estos pequeños consejos, para, al menos, hacerlo más rápido.