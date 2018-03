Cómo decorar con poco dinero

La decoración low cost no es un mito, y de hecho, es mucho más real de lo que crees. Y es que decorar una vivienda no siempre implica un elevado coste económico, con un poco de imaginación, paciencia mucho interés, podrás tener la casa de tus sueños, sin apenas gastar un euro y de la manera más sencilla. Serás la envidia de todas tus amigas, y seguro que querrán imitarte. No dejes de leernos, porque aquí, encontrarás las mejores ideas para decorar a bajo precio. ¿Estás lista?

Tendencias en decoración: decoración low cost

A día de hoy, es fácil encontrar cualquier tipo de producto o servicio a bajo precio, desde los vuelos, hasta el dentista, pasando por la decoración del hogar. Este nuevo concepto, surge a la par de una nueva forma de pensar, posiblemente consecuencia de la crisis, y que se observa principalmente en la nueva generación, conocida como la Generación de los Millennials, que tiende a reutilizar y encontrar la multifunción en todos los objetos.

Si por algo se caracteriza esta generación es por el uso de las nuevas tecnologías, no en vano son hijos de la era de la información, y prefieren invertir su dinero en dispositivos móviles, Pc´s o gafas RV, que en muebles. Además, las condiciones laborales han cambiado mucho hoy, de manera que los Millennials, se han acostumbrado a cambiar de trabajo con frecuencia, lo que en ocasiones implica, un cambio de casa o incluso un cambio de residencia. ¿Para qué invertir, entonces?

Podemos atribuirle a la firma Ikea, la invención de este nuevo concepto, que cada vez gana más adeptos en todo el mundo, y que se ha extendido a otros sectores, como el textil, los transportes o el ocio.

Ideas originales para una decoración low cost