Las manchas de aceite son quizás de las manchas que más se producen pero a la vez, son algo complicado de quitarlas, en especial cuando ya se han secado ¿Te has manchado con aceite y no sabes de qué modo quitar la mancha? No te preocupes, te vamos a dar ahora distintos pasos y remedios para saber cómo quitar manchas de aceite de manera fácil.

Pasos para quitar manchas de aceite

Si estabas comiendo patatas fritas y de repente se te cae una sobre tu ropa, o si cocinando te ha saltado el aceite sobre tus vaqueros, no debes alarmarte. Las manchas de aceite son complicadas a la hora de eliminarlas, pero tampoco es una “misión imposible” de modo que sigue estos pasos, y lograrás sacar de manera efectiva tu mancha de aceite:

Si en casa tienes algún producto específico para manchas deberías aplicarlo de inmediato sobre la mancha, dejar que actúe durante unos cuantos minutos y luego limpiar la tela manchada (con un poco de agua o cepillando en el caso de que el anti-manchas se limpie en seco). En el caso de no tener ningún producto para eliminar manchas de aceite, no desesperes, lo que debes hacer es pasar un papel de cocina sobre la mancha de modo que elimine toda la grasa. Ahora aplica un poco de sal, o polvos de talco sobre la mancha para que actúe como absorbente. Deja que actúe un par de minutos y entonces añade un poco de detergente de lavadora y agua. Frota sobre la mancha con un cepillo de dientes en movimientos circulares. Deja que la espuma formada actúe un poco más, y frota de nuevo. Por último, limpia la mancha con agua y mete la prenda en la lavadora. Lávala como de costumbre y la mancha habrá desaparecido.

Remedios para quitar manchas de aceite

Los pasos a seguir para quitar manchas de aceite han sido fáciles y os aseguramos que son eficaces pero ¿Qué ocurre si la mancha es realmente grande o, por ejemplo, ha caído sobre la moqueta o sobre el sofá? Entonces se nos ocurren estos otros remedios.

Lavavajillas

El lavavajillas normal y corriente que utilizamos para lavar los platos es muy eficaz contra las manchas de aceite, en especial con las que ya se han secado o las que son realmente grandes.

Para eliminar una mancha de aceite con lavavajillas, solo tienes que echar unas gotas de producto sobre la mancha, mezclar con un poco de agua y restregar bien. Ahora con un paño limpio debes secar la mancha y comprobarás como ha desaparecido.

Alcohol

Se dice que el alcohol de 90 grados es también eficaz para eliminar manchas de aceite. Lo único que debes hacer es echar unas gotas de alcohol sobre la mancha, dejar que actúe un par de minutos y luego aplicar algo de detergente y agua. Frota la mancha, limpia con un paño y, si es ropa la metes en la lavadora. En el caso de ser, por ejemplo, la moqueta, puedes limpiar doblemente con un paño húmedo y luego con uno que esté seco.

Sal

En el caso de que la mancha de aceite se haya producido sobre una tela como el ante o la gamuza, o también el terciopelo, la sal es realmente eficaz. Tan solo has de echar un poco de sal sobre la mancha, y dejas que actúe un par de horas. A continuación, cepilla a contrapelo y elimina los restos de sal, e introduce la prenda en la lavadora y la lavas como de costumbre.