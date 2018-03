Cómo madurar y hacerse adulto

¿Cómo madurar? Menuda pregunta, y créeme si te digo que la mayoría de nosotros nos la habremos hecho alguna vez en la vida, y el resto, no tardará.Y es que hacerse mayor no gusta a nadie, con todas esas responsabilidades asociadas a la vida adulta, los compromisos sociales, y cumplir con unas expectativas, con lo que se supone que has de ser al llegar a cierta edad.

Como madurar, más difícil si eres hombres

Puede que todos intentemos retrasar en la medida de lo posible la llegada de la madurez, pero ésta ha de llegar, es ley de vida, de lo contrario no estarás preparada para recuperarte de los golpes que suele dar la vida, para saber esquivarlos y para reconocer el peligro. Madurar te enseñará también a entenderte a ti, y al mundo, proporcionándote una vida más serena y feliz.

Las mujeres han sido siempre más maduras que los hombres, llegan antes a este estado y esto se puede apreciar desde edad bien temprana. Según las estadísticas las mujeres son completamente maduras al cumplir los 30, mientras que la mayoría de los hombres no lo consiguen hasta bien entrados los 40. No es de extrañar, pues, el elevado número de divorcios y separaciones que se producen en todo el mundo.

Con este panorama la vida en pareja puede resultar un poquito complicada, hasta el punto de tener discusiones constantes, que terminan por estropear la relación. La falta de madurez de una de las partes es sinónimo de fracaso amoroso.

Cuando la mujer es visiblemente más madura que su compañero, significa que ella es la adulta, y por tanto, la que ha de asumir mayores responsabilidades, pasando a ocupar el lugar de su mamá. ¿Y qué mujer en su sano juicio desea eso? A la vez, el hombre se siente como su hijito, irresponsable, egocéntrico y maleducado, como un adolescente en plena crisis.

Cómo madurar para ganar serenidad

Hay personas que tienden a asociar madurez con aburrimiento, y esto no tiene que ser así. Madurar no significa tomárselo todo en serio, todo lo contrario, es darse cuenta de lo que vale la pena tomarse en serio y lo que no. ¿Quieres madurar alegremente? Pues, ¡vamos allá!