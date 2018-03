Cómo concentrarse y ser una persona productiva

No saber cómo concentrarse, es un problema más común de lo que parece, y que afecta tanto a niños, como a adultos. El estrés, el exceso de trabajo o los avatares de la vida, pueden influir de manera muy negativa en nuestra capacidad para concentrarnos, y como consecuencia, todo lo que intentamos hacer nos sale mal, o como se dice popularmente, no damos pie con bola. Pero también puede ser, que simplemente, no sepamos cómo hacerlo, que no dispongamos de una técnica adecuada para ello. Si tú también tienes problemas para concentrarte, no dejes de leer esto, te conviene.

¿Saben los jóvenes cómo concentrarse?

La juventud de hoy presenta, según los expertos en materia, serios problemas de concentración, debido en parte, al uso abusivo de las nuevas tecnologías, la televisión y sobre todo, a la falta de lectura. Tanto videojuego y red social acaban por pasar factura, y si encima no leen, tenemos el caldo de cultivo perfecto para hacer niños dispersos, incapaces de centrarse, de retener su atención en nada que no esté relacionado con el mundo virtual.

Algunos de estos jóvenes, pierden tanto tiempo con el móvil, tableta o delante de la pantalla de su Pc, que apenas les queda tiempo para estudiar, y eso unido, a su falta de interés por lo que estudian, provoca, que sean incapaces de concentrarse. Así que, a veces tienen que recurrir a café y a otras sustancias, que lejos de ayudar, sólo consiguen ponerles más nerviosos y para nada centrados, sino más bien todo lo contrario. Si crees que puedes mejorar tu concentración de manera artificial, te equivocas, te pondrás a hacer cualquier otra cosa como un loco, pero estudiar te aseguro que no.

Cómo concentrarse paso a paso