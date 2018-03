Cómo declararse a un hombre o a una mujer y tener éxito

Cómo declararse a un hombre o a una mujer. Ésta es la gran duda que a más de uno, se le habrá pasado alguna vez por la cabeza. Y es que en la declaración de amor, te lo estás jugando todo a una sola carta, por lo tanto es vital hacerlo muy bien para lograr tu objetivo, enamorar a la otra persona. Si tú eres uno de los millones de personas a las que el malvado Cupido ha lanzado su envenenada flecha pero te aterra solo el pensar en comunicárselo a la afortunada o al afortunado, aquí te vamos a dar unos pequeños consejos para que te atrevas a dar el paso de una vez por todas. No temas, ¡Es más fácil de lo que parece! ¿Estás listo para la aventura?

Aprende cómo declararse según las diferentes culturas

La declaración de amor, esa especie de cortejo, es muy importante en Occidente y se debe a la idea romántica que aquí se tiene del amor. Para nosotros, el amor y el sexo son dos cosas diferentes, y con la declaración venimos a demostrar que lo que sentimos por el otro va más allá de la simple pasión, y lo que deseamos es unirnos con ella para siempre. Esto es muy bonito, pero en ocasiones parece que ese amor no era tal, y en cuanto desaparecen las mariposas en el estómago, el amor se marcha por el mismo camino. Afortunadamente, todavía existen en el mundo parejas felices que animan al resto a dar el paso. Y tú también podrías correr la misma suerte. Así que, ¡No te despistes!, que esto va por ti.

Pero el amor no es concebido de la misma manera en otros lugares del mundo, como en Tahití, los nativos no comparten con nosotros ese concepto del amor romántico. Para ellos, el amor es sexo, sin más, y por ello no tienen ningún reparo en mantener relaciones sexuales con quienes les plazca, cada vez que les venga en gana. Y es que es muy raro que digan que no a una proposición de este tipo, es más, dejarán cualquier cosa que estén haciendo ante cualquier propuesta sexual que se les presente. Parece divertido, y mucho menos complicado, desde luego. Así que una declaración de amor en esta isla consistiría básicamente en decir: vamos al catre ¡Qué viva el amor!

Pasos para saber cómo declararse

Reconocer tus sentimientos es lo más importante. De esta forma evitarás lastimarte a ti y a la otra persona. Ten en cuenta, que lo que parece amor, muchas veces no es más que encaprichamiento, y si los confundes, es fácil que alguien salga herido. Por tanto, ¡Se cauto! Trabaja tu seguridad, una virtud muy valorada por el común de los seres humanos. Una autoestima alta es sinónimo de personalidad fuerte y, además, que si tú no te quieres, difícilmente te querrá otro ¡No olvides esto! La sinceridad en estos casos es fundamental. No intentes aparentar lo que no eres, el otro puede darse en cuenta y, entonces puede que ese tren se vaya para siempre ¡Game Over, my friend! Las mentiras, al final, terminan por descubrirse. Por último, elige el momento y el lugar adecuado para hacerlo. No puedes aparecer en la cafetería de su facultad o en el bar donde suele ir con sus amigos y soltarle la bomba de golpe, delante de todo el mundo. Probablemente, se muera de vergüenza y se escape corriendo. Ten calma, no te aceleres y cuando la ocasión se presente, sabrás que estás listo.

¡Mucha suerte!