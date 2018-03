El acné es algo que en mayor o menor medida hemos sufrido casi todos, pero existen distintos tipos de acné y uno de los más comunes es el acné hormonal que parece afectar no solo en la adolescencia sino también cuando somos adultos. Si padeces este tipo de acné y no sabes qué remedios existen para acabar con él, nosotros te explicamos a continuación cómo combatir el acné hormonal, no solo de manera fácil sino efectiva.

Qué es el acné hormonal

El acné es un proceso inflamatorio que afecta a las glándulas pilosebáceo y los folículos pilosos. Es uno de los transtornos más comunes que suelen darse en la pubertad, pero son también muchas personas las que lo sufrén en forma de granos, espinillas o pequeños quistes durante la edad adulta.

El acné puede tener una etiología variada, lo que significa que la causa de que se produzca puede ser genética, hormonal (debido al ciclo menstrual , la adolescencia, el embarazo , el síndrome de’ ovarios poliquísticos ), bacteriana ( Propionibacterium acnes ) o psicológica ( estrés , ansiedad, tensiones, depresión ). Por otro lado, algunas reacciones alérgicas (al sol, a los alimentos), pueden derivar también en acné.

Vemos entonces que uno de los tipos de acné es el hormonal, que afecta en su mayoría a mujeres que tienen constantes cambios hormonales debido a la menstruación o un embarazo por ejemplo.

Además de ser una enfermedad real, el acné es un problema estético importante: de hecho, los granos echan a perder la armonía de la expresión facial, afectando negativamente también en las relaciones sociales.

Por ello, las personas que sufren de acné en general o de acné hormonal en particular buscan soluciones dado que muchas veces no encuentran un medicamento (crema o por vía oral) que les ayude en su problema.

El maquillaje o los correctores pueden ser una solución de emergencia a un problema de acné hormonal pero cuando este persiste debemos hacer otras cosas que sirven para combatir esta enfermedad y a la larga acabar con ella.

Pasos para combatir el acné hormonal

Para combatir el acné hormonal y evitar que te salgan más granos puedes hacer una serie de pasos que son de lo más eficaces.