Cómo activar el GPS en el móvil

Tener un GPS en el coche es algo de lo más común en la actualidad, pero lo cierto es que también podemos disfrutar de la función del GPS en nuestro teléfono móvil, de modo que si deseas saber de qué modo tener GPS en tu smartphone, atento porque te explicamos a continuación todos los pasos para activar el GPS en tu móvil.

Pasos para activar el GPS en un móvil Android

Prácticamente todos, por no decir todos sin más, los smartphones hoy en día cuentan con una función GPS que por norma no suele estar activada. El motivo para ello no es otro que el hecho de que tener encedido el GPS todo el rato acabaría siendo un gasto más que evidente de la batería de nuestro terminal, incluso cuando el sistema de geolocalización se ejecuta en segundo plano.

Por ello nuestro móvil seguramente tendrá un GPS de serie, pero para poder usarlo tendremos activarlo pero ¿de qué manera? Si tu móvil es Android deberás seguir estos pasos:

Vete a la pantalla principal de tu smartphone Android y selecciona el apartado de Ajustes.

y selecciona el apartado de Ajustes. Ahora debes irte al menú Configuración, y buscar y seleccionar Dónde (o Ubicación y seguridad )

y buscar y seleccionar (o ) Ahora debes hacer “click” sobre la casilla “Usar satélites GPS” . En el caso de querer desactivar, debes desmarcar la casilla.

Otros terminales móviles Android deben seguir otros pasos que son incluso más sencillos:

Abre el menú Ajustes y busca la opción “Ubicación”

Verás que de serie está activada de modo que tu GPS está activado, en el caso de no querer gastar batería sin más, desactiva la opción.

Nota: Puedes marcar además la opción Usar redes inalámbricas de modo que estas permitan dependiendo de la ubicación de las redes inalámbricas o antenas de telefonía móvil marcar nuestra localización sin gastar tanta batería; aunque no son tan precisas.

Pasos para activar el GPS en un móvil iOS

En el caso de tener un iPhone, estos son los pasos a seguir para activar el GPS en tu dispositivo

Ve al menú de configuración (el icono de engranaje ubicado en la pantalla de inicio) y selecciona el elemento de Privacidad de la pantalla que se abre.

(el icono de engranaje ubicado en la pantalla de inicio) y selecciona el elemento de de la pantalla que se abre. Luego te dirigues al área del menú de Localización y, si aún no lo está, mueva la palanca de la opción de Ubicación a ON . De esta forma, los servicios de ubicación estarán disponibles tanto para las aplicaciones como para los servicios del sistema.

y, si aún no lo está, mueva la palanca de la opción de a . De esta forma, los servicios de ubicación estarán disponibles tanto para las aplicaciones como para los servicios del sistema. En la misma pantalla también está la opción Compartir mi posición que, si está activada, te permite compartir la posición geográfica de tu iPhone con familiares, amigos (a través de iMessage).

Junto al GPS que tengamos instalado de serie, y ahora activado, tanto Android como iOS ofrecen la posibilidad de descargarnos aplicaciones que son GPS. De este modo puedes tener una app que sea más específicada y mejor configurada que el que tengas de serie. Además la puedes activar y desactivar sin problema cada vez que la abras para usarla o la cierres.