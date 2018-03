Puede que tu vivienda no disponga de dormitorios tan amplios como te gustaría. No importa, te vamos a explicar cómo sacarle partido a las habitaciones pequeñas, y verás que los espacios reducidos no siempre son un problema con un poco de organización, y sobre todo, mucha imaginación. ¡Te sorprenderás!

Habitaciones pequeñas sin luz, ¿por qué no nos gustan?

Si tu dormitorio es pequeño, apenas recibe luz natural y encima, se te ha ido la mano con el tema del color, puede convertirse en un agujero del que sólo quieras huir. Y esto no es precisamente para lo que está pensado. Nuestra habitación ha de ser un lugar cómodo y confortable, un espacio que nos invite al descanso, que nos inspire paz y serenidad, en fin, nuestro refugio, por así decirlo.

Y es que, por norma general, al español, no suelen gustarle las habitaciones pequeñas, y esto se debe a que está acostumbrado, a diferencia de otros países europeos, a vivir el día, a disfrutarlo y a aprovechar a tope la cantidad de horas de luz que tiene cada día. Una habitación sin luz natural, elimina una de las mejores cosas que tiene este país, el sol, de nuestras vidas.

Así que, si eres de los muchos que tienen habitaciones pequeñas, y con poca luz, aquí te vamos a dar unos pequeños consejos para que puedas decorarla y conseguir una habitación más cómoda y luminosa, e incluso te parecerá más grande. ¿Estás preparado?

Consejos para aprovechar el espacio en las habitaciones pequeñas