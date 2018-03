cómo descargar vídeos de YouTube sin programas

Los vídeos de YouTube están al alcance de todos de manera sencilla, pero ¿alguna vez has querido descargar ese vídeo que te gusta tanto y no has podido? Por suerte tenemos varios métodos eficaces para lograr descargar vídeos de YouTube sin programas y de manera fácil. Veámos cómo conseguirlo.

¿Te has preguntado alguna vez cómo descargar videos de Youtube ? Seguro que sí, especialmente cuando un vídeo es divertido y deseas enviarlo a un amigo. Youtube , de hecho, está lleno de vídeos divertidos, reseñas, tutoriales y música que nos gustaría guardar en nuestro ordenador, pero ¿cómo?.

Existen varios programas que podemos instalar en nuestro equipo, y con ello lograr descargar vídeos de YouTube e incluso convertirlos en archivos MP3 (en el caso de querer extraer la música de un vídeo) pero la gran pregunta es ¿funcionan? o ¿son fiables? No todos y encima para qué vamos a descargar un programa que ocupará memoria de nuestro ordenador si quizás existe un método más fácil y rápido para descargar vídeos de YouTube.

Pasos para descargar vídeos de Youtube sin programas

Para todos aquellos que queráis descargar vídeos de YouTube sin programas, os diré que lo mejor de todo es tener una de las muchas aplicaciones web (es decir, páginas donde puedes, copiar y pegar el enlace del video que te gusta y que guardan el contenido directamente en su ordenador) que te permiten descargar música y videos de Youtube de forma gratuita. Gracias a estas extensiones de navegador, Chrome, Safari o Explorer, y servicios online, puede descargar tu vídeo favorito en cualquier formato y resolución, para cualquier dispositivo.

Veamos cuáles son los mejores

Cómo descargar vídeos de Youtube: Clipconverter

Esta herramienta te permite descargar videos de Youtube directamente a tu ordenador o smartphone Android , sin instalar ningún programa. Completamente gratis, transforma el vídeo que deseas descargar en los formatos más comunes.

¿Cómo descargar un video de Youtube con Clipconverter?

Pega el enlace de Youtube en el cuadro URL de medios y haz clic en continuar;

de medios y haz clic en continuar; selecciona el formato que te interese y las opciones de conversión;

que te interese y las opciones de conversión; presiona Inicio y comenzará la conversión (tenga paciencia, porque puede tomar varios minutos) y listo! ya puedes descargar tu archivo.

Cómo descargar vídeos de Youtube: KeepVid

KeepVid Video Downloader es quizás una de las formas más populares entre las webs para descargar vídeos gratuitos de Youtube. Una aplicación completamente gratuita que te permite seleccionar la URL de la página de vídeo que le interesa y descargarla rápida y fácilmente.

Ingresa la dirección web y haz clic en Descargar: tendrás, en poco tiempo, un enlace directo al vídeo descargado directamente de Youtube en el formato que prefiera.

Cómo descargar vídeos de Youtube: VideoGrabby

Otra forma realmente rápida de descargar tus vídeos de Youtube gratis es conectarte al sitio web de VideoGrabby. Con un diseño realmente llamativo, lo único que debes hacer es copiar el enlace del vídeo para descargar desde Youtube y haz clic en “Go” desde la barra de direcciones. Espera unos minutos y en pocos minutos tendrás el vídeo descargado en tu ordenador.