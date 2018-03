Decorar el pasillo es la asignatura pendiente de la mayor parte de los hogares españoles. Y es que no hay más que ver algunos, da pena verlos, y hasta miedo, porque lo cierto es que más de una vez más de uno se habrá sentido como atravesando el corredor de la muerte ¿Tú pasillo puede encajar en esta descripción? Pues si es así, te conviene leer esto.

No decorar el pasillo, el gran error

La verdad es que decorar el pasillo llega incluso a dar pereza. Esos pasillos irregulares, sin apenas luz y tan fríos… pues que se puede decir, que no apetece nada meterse con una reforma, ¿Para qué? si sólo es el pasillo. Elimina ese pensamiento de tu cabeza. No es sólo el pasillo, es la vía que lleva a tu rincón privado, y como tal, has de cuidarla.

Se acabaron los pasillos vacíos, que tantas veces han asustado a los más pequeños, que hasta los atraviesan corriendo, como si un monstruo aguardara para atraparlos ¿No te ha pasado esto alguna vez?, ¿Nunca has sentido miedo en el pasillo? Seguro que muchos de nuestros lectores han tenido que ir corriendo de la habitación al baño tras ver una peli de terror, aunque pocos lo reconocerán. Hasta ese punto desolamos el pasillo que lo percibimos ajeno a nuestro hogar, como si no le perteneciese ¿No te parece esto una falta de aprovechamiento de un espacio que cumple una función tan importante en tu hogar? Al fin y al cabo será lo primero que vean tus invitados. Y no querrás causarles una mala impresión.

Formas de decorar el pasillo fácilmente

Llegas a tu casa y lo primero que encuentras es tu recibidor, tu pasillo, la entrada a tu hogar. Por ello te vamos a dar algunos trucos que te servirán para decorar tu pasillo y darle un toque original, incluso si tu pasillo es pequeño. Ahí van algunas ideas: