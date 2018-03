No importa que tu salón no sea grande, ni si quiera que no tenga luz natural, o que tenga una forma poco convencional. Te decimos cómo decorar el salón para que disfrutes de esta zona de la casa, especialmente pensada para el ocio. Y es que, al final del día, no hay nada mejor que echarse en un confortable sillón a descansar. ¡No te lo pierdas!

Independientemente de las dimensiones de tu salón, te aseguro que decorarlo a tu estilo puede ser muy fácil y no tiene que ser necesariamente caro. Si sigues nuestros consejos, podrás tener el salón de tus sueños, sin apenas gastar dinero. Sólo con unos pequeños trucos podrás aportar a tu salón esa amplitud y luminosidad que tanto te gusta. Y tranquila, que no has de tener conocimientos previos de decoración, ni tampoco ningún don especial para hacerlo. ¡Presta atención y verás que fácil!

Puesto que a todos nos gusta pasar un rato agradable en esta estancia, es importante decorar el salón a tu estilo, darle ese toque personal, que hará de esta habitación, tu preferida de toda la casa. Y esos fines de semana tirados todo el santo día en el sofá…. ¿A quién no le gusta esto? Pues aquí vamos a contarte cómo puedes conseguir el salón ideal. Te gustará tanto, que estarás deseando llegar a casa para disfrutarlo. ¡Vamos allá!

Ideas para decorar el salón