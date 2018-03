¿Estás buscando lámparas originales para decorar tu casa pero no quieres gastar mucho dinero? Pues bien, puedes conseguir tus propias lámparas, exclusivas y baratas, a partir de materiales reciclados. De esta forma, además de ahorrar, contribuirás al cuidado del medio ambiente.

¿Lámparas originales y recicladas?

Sí, has leído bien, lámparas originales y además recicladas, es decir, ecológicas. Estas lámparas están muy de moda últimamente, y dan un toque personal, muy exclusivo y por qué no, un poco vintage, a nuestro hogar. Y todo esto sin gastar un euro, porque la mayor parte de los materiales necesarios, y si no, siempre se los podemos pedir a ese amigo manitas que tiene de todo. Si tienes suerte, a lo mejor te echa una mano, aunque no te hará falta, ya lo verás.

Cualquier tipo de material que tengamos en casa como botellas de cristal, de plástico, latas de refresco, bolsas de plástico, papel, cartón, las cucharita del cumple de tu peque, botones de colores, copas de vidrio, artículos de cocina, perchas, CDs, y hasta ruedas de bici. Con todo esto, aunque no lo creas, es posible hacer lámparas originales, y es tan fácil, que tú mismo lo podrás hacer, sin ayuda de nadie y sin apenas gastar tiempo y dinero.

Pasos para crear lámparas originales

Puedes empezar con algo fácil, como por ejemplo, una lámpara con una botella de cristal. Comencemos con los materiales que necesitarás.

Materiales:

Taladro

Broca

Coronas de diamante

Sargentas

Destornillador

Cortacables

Botella de cristal

Portalámpara

Interruptor

Cable

Adhesivo

Taco de madera

Elaboración: