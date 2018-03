Cómo hacer peinados para hombres de tendencia

A ver chicos, que los peinados para hombres también existen, y van cambiando con el paso de los años. ¿Es que no os habíais enterado?que vosotros también os lo tenéis que currar, que no se trata de salir de casa a pelo lavado todos los santos días del año. Pues así es, y estamos aburridas de veros siempre con el mismo look. Así que ya podéis ir espabilando para conseguir ese estilo actual y moderno que tanto nos gusta, y podéis elegir entre todas las tendencias de peinados de hombre que existen actualmente.

¿Están ustedes preparados para el cambio? Pues aquí os contaremos cómo peinaros y estar más guapos cada día.

La evolución en las tendencias masculinas

A lo largo de la historia de la humanidad, las tendencias han ido cambiando y variando en función de los gustos de la época. Pero hoy, la moda abarca un mayor número de estilos: cabellos cortos, largos, coloreados, lisos o con rizos. Todo vale para estar a la última. La suerte es que en este momento puedes elegir entre el que mejor te quede, el que más se adapte a tu estilo. ¿Os atrevéis a probar con distintos peinados de hombre y averiguar cuál es el que mejor se adapta a vuestra personalidad?

Este año, la tendencia no podría ser más amplia, pudiéndose encontrar desde los peinados más cortos, casi rapados, hasta las largas melenas con trenzas o con moños, toda una novedad, consecuencia del acercamiento que, cada vez más, se da entre la moda de hombre y de mujer. El estilo unisex se impone, y no solo en la ropa, sino que va más allá, extendiéndose también al peinado.

Peinados para hombres que son tendencia

Undercut

El undercut, que consiste en afeitar la parte inferior de la cabeza, mientras que en la superior se mantiene el cabello más largo. Un corte perfecto y muy actual que luce de maravilla a cualquier edad.

Man bun

El man bun, que popularizó David Bekham y es básicamente el moño típico de los samuráis y, acompañando a una barba, te hará parecer un famoso. Y tranquilo, que seguirás siendo tan macho como siempre, y para las mujeres, la falta de prejuicios al respecto, es un plus.

Moño alto

Esto no es más que una mezcla de los dos primeros peinados para hombres, una variante de ambos.

Fade

El fade, corto en la nuca y por la zona de las orejas, mientras que en la parte superior permite una mayor variedad de cortes: largo, de pincho, de lado, o hasta una cresta, ésta última, súper de moda.