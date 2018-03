A día de hoy, la mayoría de nosotros hemos hecho alguna vez una compra por internet. Y es que es tan cómodo poder ir de tiendas sin necesidad de tener que salir de casa. Aunque a veces tener que ingresar los datos de la tarjeta de crédito una y otra vez, puede resultar un poco pesado. Para evitarnos esto, lo mejor es crear una cuenta de Paypal, la plataforma de pago online más conocida actualmente, y también la más segura. Muchos la conocerán, pero para los que todavía no tengan una, vamos a explicar cómo crear una cuenta de Paypal sin ningún tipo de complicación.

¿Qué es Paypal?

Paypal es un sistema de pagos en línea utilizado por usuarios de casi todo el mundo para realizar transferencias de dinero, actuando como un procesador de pagos entre vendedores y compradores a través de internet, y por lo tanto cobran una pequeña comisión al receptor del dinero. La empresa PayPal Holdings, Inc., se creó en el año 1998 y hoy, la mayor parte de las tiendas online utilizan este sistema de pago, debido principalmente a su seguridad, ya que PayPal dispone de una política de protección al comprador, en caso de que éste no reciba el producto o bien no reciba el mismo que ha pedido, que incluye el precio del producto más los gastos de envío.

Abrir una cuenta de Paypal paso a paso

Dirígete a la web de Paypal o bien a la aplicación, si la tienes instalada en tu dispositivo móvil. Si no tienes la app pero te gustaría tenerla, sólo tienes que descargarla en la app store de tu dispositivo. Esta aplicación es muy práctica y te permite usar tu cuenta en cualquier momento y lugar. Pulsa en crear cuenta. Te dará dos opciones: personal o business, elige la que más te interesa. Y dale a continuar. Dentro de la cuenta business tienes dos posibilidades, elegir una cuenta estándar gratuita o bien una de pago. Esta última te permite controla el diseño de compra. Introduce tu correo electrónico y crea una contraseña lo más segura posible para que nadie pueda acceder a tu cuenta. Comprueba que has introducido bien el correo ya que te enviarán un mensaje de verificación. Rellena el formulario con tus datos: nombre, dirección, número de teléfono. Introduce los datos de tu tarjeta de crédito o débito para verificar tu cuenta. Te dará a escoger entre hacerlo ahora o más tarde. Tú mismo, pero deberás hacerlo antes o después si quieres utilizar tu cuenta. También puedes vincular tu cuenta bancaria. En este caso, deberás introducir la información de la misma. Puedes dejarlo para más tarde si lo prefieres. Finalmente te dará la posibilidad de pedir una línea de crédito. Puedes hacerlo o bien darle a No, gracias.

Y listo, ya tienes tu cuenta de Paypal para comprar o vender.