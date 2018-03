¿Te has preguntado cómo consiguen las celebrities lucir esas cinturitas de avispa y sin apenas tripa? Pues bien, tú también puedes conseguir reducir cintura si te lo propones y te esfuerzas un poquito, ¿Qué no te lo crees? Ahora te cuento.

El mito de la cintura de Barbie

Es normal que quieras lucir buen tipo y sentirte a gusto y cómoda contigo misma, y adelgazar un poquito puede que mejore tu estado de salud. Pero no te obsesiones, de lo contrario es posible que sí acabes enfermando. Cada persona es diferente y dependiendo de tu constitución, existe un peso ideal para ti.

Así que deja de compararte con las top models y con esa amiga tuya macrobiótica y que vive más en el gym que en su propia casa, y aprende a aceptarte. Eso sí que te hará más feliz. Y recuerda, la cintura de Barbie no existe aunque se sabe que la cintura más pequeña del mundo mide poco más de 30 cm. Pero desde luego esta no es tu meta. Recuerda, visita a tu médico si has decidido ponerte a dieta.

Consejos para reducir cintura de forma sana