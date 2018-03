Cómo limpiar las legañas

Las legañas siempre aparecen cuando despertamos. Suelen ser bastante molestas sobre todo cuando estamos resfriados, de modo que podemos explicaros ahora el porqué se forman, cuáles son los pasos para limpiar las legañas y cómo evitar las legañas.

Por qué se forman las legañas

Las legañas que todos tenemos al despertar no son más que una combinación de moco, aceite, células de la piel y otros desechos que se acumulan en la esquina del ojo mientras dormimos. Pueden ser húmedsa y pegajosas o secas y con costra, dependiendo de la cantidad de líquido en la descarga que se haya evaporado.

Aunque no lo parezca, las legañas tienen una función protectora, ya que elimina los restos de desecho y los residuos potencialmente dañinos de la película lagrimal y la superficie frontal de los ojos. Piensa que durante el día, recibimos todo tipo de polución y bacterias que aunque no lo notemos acaban en los ojos; además no olvidemos los productos de maquillaje como máscara de pestañas o lápiz de ojos que se aplican las mujeres y aunque retirados, también son parte de esos restos de desecho.

Pero ¿Cómo se producen las legañas? Nuestros ojos producen mucosidad a lo largo del día, pero una película delgada y continua de lágrimas baña tus ojos cuando parpadeas,que apenas notamos y que en raras ocasiones se manifiesta (es decir, que sale fuera del ojo).

Cuando está dormido, y no parpadeas, la descarga ocular se acumula y forma costras en las comisuras de los ojos y, a veces, a lo largo de la línea de las pestañas, es decir, las legañas.

La mayoría de veces tener legañas es algo normal, pero la descarga ocular excesiva, especialmente si es de color verde o amarillo y se acompaña de visión borrosa , sensibilidad a la luz o dolor ocular, puede indicar una infección ocular grave o una enfermedad ocular y debe ser examinada rápidamente por un oculista. De todos modos tampoco debes dejar las legañas en tus ojos, así que debes saber cómo se limpian y como se evitan.

Pasos para limpiar las legañas

Para limpiar las legañas, bastará con lavarse bien la cara con agua al despertar, pero a veces tenemos legañas realmente grandes o las que se quedan fijadas en las pestañas o en el lagrimal.