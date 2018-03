Cómo abrir y descargar el historial de Facebook

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo pero a veces no somos conscientes, o no recordamos todo lo que llegamos a publicar desde nuestra cuenta. En el caso de querer repasar tu historial de mensajes, fotos, o todo lo que has compartido, tenemos la opción de descargar nuestro historial de Facebook, algo que vamos a explicaros a continuación, junto a todos los pasos para abrir dicho historial, verlo y si queremos, borrarlo.

A veces no somos conscientes de todo lo que podemos llegar a publicar y compartir en Facebook, de modo que la red social nos da la opción de poder hacer que nuestras publicaciones se editen y con ellas las podemos borrar, o también tenemos opciones más completas como la de descargar nuestro historial de Facebook.

Vamos por parte y como son muchas las opciones que tenemos, vamos a ver de qué modo podemos proceder con nuestro historial de Facebook.

Cómo abrir y ver el historial de Facebook

Las formas de recuperar y abrir historial de Facebook son dos y muy simples: el registro de actividad y la búsqueda simple .

El registro de actividad

Para ir y ver el registro de actividad , es decir, las acciones, los comentarios, los “me gusta” que ha hecho, solo debes ir a la página de tu cuenta, te colocas en el área de portada en la parte inferior derecha y haga clic en el botón “Ver registro de actividad“ .

Esto abrirá una página que le mostrará todas las acciones en orden cronológico que tu cuenta haya realizado. Es decir, verás como has comentado una foto, les ha dado a “like” a una foto de un amigo, has compartido un enlace o incluso estás escuchando Spotify (en el caso de que tengas el servicio de música asociado a tu cuenta de Facebook).

A la izquierda, podrás seleccionar los parámetros que te permitirán visualizar solo algunas acciones o tipos de publicaciones, por ejemplo, publicaciones a las que he agregado me gusta o fotos en las que he sido etiquetado o incluso publicaciones que hes comentado. De cada publicación, visualizarás tipo, contenido, privacidad (con quién se ha compartido).

¿Cómo recuperar el historial de búsqueda?

También en este caso las acciones a realizar son muy simples. Simplemente tienes que colocarte en la barra de búsqueda dentro de Facebook y haces click donde dice “Buscar personas, lugares y objetos” . En ese momento, aparecerá un menú desplegable que le permitirá ver las últimas seis búsquedas (páginas o cuentas).

Si desea recuperar más búsquedas, deberá hacer click en la palabra “Editar” que encontrarás en la primera línea al lado de la palabra “Búsquedas recientes” . De esta forma, Facebook devolverá una página con todas las búsquedas en orden cronológico . A la izquierda puedes seleccionar algunos filtros para ayudarte a encontrar resultados más antiguos.

Si deseas eliminar una búsqueda del historial, simplemente te colocas en el último símbolo que encuentras a la derecha en cada línea, el símbolo de la prohibición, y haces click en “Eliminar” .

Cómo descargar el historial de Facebook

Otra opción que quizás desees poder realizar con respecto a tu historial de Facebook, es la de descargarlo todo, es decir, descargar todas las conversaciones, todas las fotos, las noticias o los comentarios que hayas hecho en Facebook ¿Es esto posible? Sí y además es fácil y lo puedes conseguir obteniendo un único archivo.

Así es como debes hacerlo:

Lo primero que debes hacer es entrar en Facebook, en tu cuenta, y haces “click” en la opción de “Configuración”.

en tu cuenta, y haces “click” en la opción de “Configuración”. Se te abrirá un panel y en este, verás que existe la opción de “ General ” (que es la primera opción de todas a la izquierda). Haces “click” en ella y entonces seleccionas “Descarga una copia” . Haces “click” en esta opción.

” (que es la primera opción de todas a la izquierda). Haces . Haces “click” en esta opción. Debes presionar ahora “Descargar archivos”

Aparecerá cierta información de parte de Facebook, das a aceptar, y verás como en un momento (unos 20 minutos), recibirás un correo electrónico en el que te informan que todo el archivo con tu historial completo llegará en breve.

das a aceptar, y verás como en un momento (unos 20 minutos), recibirás en el que te informan que todo el archivo con tu historial completo llegará en breve. En cuestión de segundos, recibirás un segundo correo en el que se te abrirá un enlace para poder descargar el archivo con todo el historial de Facebook.

Cómo ver y eliminar el historial (de Búsquedas) de Facebook

Por último, quizás deseas poder borrar todo el historial de búsquedas que has hecho en Facebook. Algo que es también de lo más sencillo y que puedes hacer con estos pasos: