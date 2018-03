Cómo enviar un fax

Aunque no lo parezca, hoy en día son muchas las empresas que todavía envían faxes de modo que si te has visto en la situación de enviar un fax y no saber cómo, atento porque te damos todos los pasos a continuación.

Pasos para enviar un fax

En la actualidad, hay dos maneras de enviar un fax, ya sea a través de una máquina de fax o de un servicio de fax online, de modo que en función de cada método os ofrecemos todos los detalles.

Envío de un fax con un servicio de fax online

Con el hecho de que el fax se está convirtiendo en un método menos común de comunicación, muchas personas optan por el envío de fax a través de Internet.

Un servicio de fax en línea ofrece algunas de las mismas características que ofrece una máquina de fax, con la ventaja adicional de poder enviar faxes online, donde sea que tenga una conexión a Internet.

Si ya tienes un servicio de fax online tan solo debes hacer lo siguiente:

Abre el programa desde el proveedor de servicios de fax online que utilices.

Envía otro fax o cierra el programa.

Envío de un fax con una máquina de fax

Para enviar un fax con una máquina de fax, tu máquina de fax deberá estar configurada correctamente.

Lo único que debes hacer es encender tu máquina y como digo, si ya está configurada tan solo debes hacer lo siguiente:

Coloca el documento que desea enviar en la bandeja de documentos. Por lo general, hay un pequeño icono que mostrará cuál es la parte que va “boca arriba” para enviar tu documento.

Envío de un fax con un ordenador

Por último quiero explicaros el modo en el que podéis enviar un fax a través de un ordenador. La mayoría de los ordenadores en estos días tienen la capacidad de funcionar como una máquina de fax.

Aunque principalmente utilizamos un servicio de fax online cuando usamos un ordenador como fax, algunas personas todavía usan su ordenador como reemplazo directo de una máquina de fax. Por ello, si ya tiense un servicio de fax instalado en el ordenador, generalmente el proceso de enviar un fax con este es el siguiente: