Si notas que tu smartphone Android comienza a hacer cosas raras o que de repente se apaga o no responde como de costumbre, una de las soluciones que podemos aplicar es la de hacer un hard reset, para que de nuevo pueda funcionar sin problema. Si no sabes qué es un hard reset o no sabes cómo hacerlo, atento por que te damos todos los pasos a continuación.

Qué es un hard reset

Cuando hablamos de hard reset sobre cualquier dispositivo móvil, nos referimos al hecho de hacer un “reseteo” completo del smartphone, de modo que quede de nuevo con la configuración de fábrica. Es decir, no aparecerán las aplicaciones que hayamos ido instalando, sino que solo estarán las que ya traía el dispositivo de serie.

De este modo, cuando decides hacer un hard reset de tu móvil Android, lo que vas a hacer en realidad es eliminar todas esas apps de terceros que tengas, así como la información (agenda, contactos, cuentas, etc…) que hayas ido recopilando desde que comenzaste a usar el teléfono.

Con ello lograrás que cualquier problema que tenga el dispositivo, quede eliminado. Normalmente, los hard reset suelen hacerse sobre móviles o tablets que, por ejemplo, ya no ejecutan determinadas aplicaciones o sencillamente se quedan “colgados” a la espera de seguir adelante con cualquier app que tengas instalada. Con un hard reset vuelves al firmware original por lo que el terminal al que se lo hagas debe volver a funcionar sin problema alguno.

Por otro lado, aunque pensemos que el hard reset lo va a borrar todo, lo cierto es que siempre mantendrá el último sistema operativo que hayamos instalado. En el caso de Android, puede que tu sistema operativo fuera Android 7 cuando compraste el smartphone, pero si lo has actualizado luego a Android 8, este se mantendrá una vez vuelvas a encender el terminal tras haber hecho el hard reset.

Pasos para hacer un hard reset a tu smartphone Android

Tras explicaros qué es un hard reset, veamos a continuación como lo podéis hacer de manera sencilla para que vuestro móvil vuelva a ser el que era. Lo mejor es que hagas el hard reset desde tu smartphone, sin embargo, a veces es imposible acceder al menú de ajustes por lo que te enseñaremos también cómo hacer un hard reset desde el recovery.

Hacer un hard reset desde el dispositivo móvil

En primer lugar, debes entrar en la sección de Ajustes y allí seleccionar la opción de Copia de Seguridad. Dentro de este apartado verás que aparece la opción Restablecer datos de fábrica. Se nos abrirá ahora una pantalla que servirá para verificar lo que estamos a punto de hacer. Por ello, en esta pantalla nos saldrá un aviso de que se van a perder todos los datos y configuraciones que hayamos hecho. Es aconsejable que antes de hacer el hard reset, hayas hecho una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el dispositivo, como archivos de música, fotos, vídeos, etc. Si ya has hecho la copia, selecciona la opción Restablecer teléfono y verás como arranca el “reseteo” de todo el terminal hasta dejarlo con la configuración de fábrica. La tarjeta SD que hayas tenido dentro del terminal durante el proceso del hard reset no se habrá modificado para nada, de modo que si guardaste ahí todos tus archivos y documentos seguirán estando allí y los podrás transferir de nuevo al teléfono si lo deseas.

Hacer un hard reset desde el recovery

Puede que el problema que tienes con tu móvil Android que te obliga a hacer un hard reset, tenga que ver con el encendido o inicio del dispositivo. Por ello te será imposible acceder al menú Ajustes antes indicado, por lo que deberás hacer el hard reset desde el recovery del teléfono.

Esta es una opción aparece justo antes de que se arranque el teléfono, de modo que para hacer un hard reset desde el recovery tendremos que ser rápidos cuando encendamos el terminal para poder realizarlo.