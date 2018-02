¿Cuántas veces has visto una foto o un artículo navegando por internet con el móvil y has querido mandárselo a tus contactos de WhatsApp? En lugar de enviar enlaces o “links” que a veces ni funcionan, lo más rápido es hacer una captura de pantalla o screenshot aunque si no sabes cómo realizarla no te preocupes porque te vamos a dar todas las claves a continuación para aprender cómo hacer una captura de pantalla con el móvil de manera sencilla.

Qué son las capturas de pantalla

Las capturas de pantalla pueden servirnos para enviar cualquier cosa que veamos en el móvil a nuestros contactos, pero también nos pueden servir, por ejemplo, para hacer una foto de conversaciones de WhatsApp que quizás tememos que la otra persona vaya a borrar. De este modo, vamos a ver a continuación cómo hacer una captura de pantalla con el móvil.

Antes de proceder a la explicación, tenemos que añadir que cada móvil, en función de su marca, puede que tengan su propio sistema de captura de pantalla. Por ejemplo, si tienes un smartphone Samsung lo habitual con los móviles de esta marca es hacer capturas de pantalla presionando el botón de inicio y el de encendido a la vez, pero nosotros queremos explicarte cómo lograrlo sin que te fijes en la marca, es decir, para que sepas hacer una captura de pantalla en todos los terminales.

Formas de hacer una captura de pantalla en un móvil Android

Si tu smartphone tiene un sistema Android, y quieres hacer una captura de pantalla tienes varias opciones las cuales dependen de la marca pero existe una común para todo los móviles de este sistema que consiste en apretar de manera simultánea el botón de encendido y el de bajar el volumen.

Si esta opción no te funciona y no sabes cómo hacer la captura en función de la marca de tu móvil puedes probar las siguientes opciones para dar con la tuya. Las combinaciones que más se utilizan generalmente a la hora de hacer capturas de pantalla en móviles de sistema Android son:

Presiona a la vez botón de Encendido e Inicio

Presiona a la vez botón de Encendido y Subir volumen

Presiona a la vez botón de Encendido y Bajar volumen

Presiona a la vez botón de Inicio y Subir volumen

Presiona a la vez botón de Inicio y Bajar volumen

Formas de hacer una captura de pantalla en un móvil iOS

En el caso de que tu móvil sea un iPhone la opción de captura de pantalla será más sencilla dado que tan solo deberás pulsar a la vez el botón de apagado y el de inicio. Has de saber, eso sí, que dependiendo del modelo de iPhone que tengas el botón de apagado se encontrará en la parte superior o en uno de los laterales del móvil, mientras que el de inicio es el botón redondo central que está en la parte delantera de tu iPhone.