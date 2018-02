Los GIF animados están ahora cada vez más de moda. Son divertidos y los podemos compartir en redes sociales y servicios como WhatsApp. Sin embargo, pocas personas saben que es posible crear y compartir archivos GIF, de modo que si deseas saber cómo hacerlo podrás aprender con los pasos que te explicamos a continuación.

Un GIF no es más que una imagen animada a partir de una captura de vídeo. Por ello si deseas saber cómo crear un GIF, lo primero que necesitarás será tener la herramienta adecuada para hacerlos y, sobre todo, saber a partir de qué soporte deseas hacer el GIF.

Crear un GIF de manera online con fotos

Hay algunos generadores de GIF animados online que crean uno a partir de un conjunto de imágenes fijas. Por ejemplo Gickr , que te permite usar 10 fotos y elegir el tamaño, en píxeles , y la velocidad de la animación; o Makeagif, que en comparación con el anterior agrega la capacidad de crear y compartir directamente la URL del GIF en la red.

Si deseas hacer un gif a partir de fotos y con algunas de las webs online que os hemos recomendado, será bueno que insertes imágenes del mismo tamaño. Para ello, copia la segunda foto en la primera y la tercera en la segunda, siguiendo el orden deseado, elige la velocidad de desplazamiento y los efectos aplicables, si es posible.

Crear un GIF animado a partir de un vídeo

Al igual que con las fotos, simplemente importa un video en uno de los programas deseados como Gifsoup, que procesa GIF animados a partir de una URL de YouTube y Bloggif que procesa vídeos que no excedan los 30 MB.

El procedimiento para crear este tipo de GIF es muy simple, debes importar o indicar la URL del vídeo deseado, determinar el comienzo y el final de la secuencia, elegir el tamaño, filtrar y desplazarse por el bucle, hacer una vista previa y guardar en formato .gif.

Crear un GIF animado desde un smartphone

Puedes crear un GIF animado incluso con un smartphone, algo que es aún más simple dado que hay ciertas aplicaciones que te permiten crear un GIF en segundos al ensamblar fotos o usar la cámara de tu dispositivo móvil, por ejemplo, GifBoom (iOS y Android) y Loopcam para dispositivos iOS.

Crear un GIF para WhatsApp

Por otro lado, puede que desees crear un GIF para compartir de forma especial en WhatsApp. Debes saber que a través de la propia aplicación de mensajería instantánea, puedes grabar un video y convertirlo en un GIF animado (no se puede elegir entre los guardados en la galería de nuestro teléfono inteligente). Para hacer todo esto no es necesario un conocimiento específico ni grandes habilidades para editar videos. Para comenzar a crear nuestros GIF solo toca el icono de la cámara en una conversación, graba un video y presiona el botón OK. Una vez que se haya grabado el video, se abrirá la página de vista previa, aquí hacemos “click” en el icono de la cámara ubicado en la esquina superior derecha.

En este punto nos volveremos a encontrar en la sección dedicada a GIF. Aquí solo tendremos que elegir la duración, en segundos, de nuestra película que luego se transformará en un GIF. Una vez que demos el OK, nuestro trabajo estará terminado.

Ahora la pregunta es: ¿Cómo compartir con amigos el GIF recién creado? Nada podría ser más simple. Nos vamos a una conversación en WhatsApp, abrimos el teclado, tocamos el emoji de voz y, por último, seleccionamos la palabra GIF. Aquí encontraremos las imágenes animadas más populares e incluso las creadas por nosotros.