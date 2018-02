Si estás cansado de esa persona que no deja de mandarte mensajes a tu WhatsApp, o si de repente has discutido con alguien y ya no deseas saber nada de dicha persona, podemos bloquear a esos contactos de WhatsApp a través de los sencillos pasos que te explicamos a continuación.

Puede que en algún momento de tu vida te encuentres en la situación de tener que bloquear a alguien en WhatsApp ya sea un amigo o amiga con el que has discutido, alguien con quien has dejado una relación, o sencillamente uno de esos contactos “spam” que, a veces, también se cuelan en nuestro dispositivo móvil.

Para bloquear a un contacto de WhatsApp tienes que seguir una serie de pasos, pero antes te diremos que si eliges dicha opción, aquel contacto que hayas bloqueado, no solo no podrá enviarte mensajes o llamadas de WhatsApp, sino que tampoco podrá ver tu estado (si estás en línea o no) o cuándo fue la última vez que te conectaste.

Pasos para bloquear a un contacto en WhatsApp

Lo primero que debemos hacer es entrar en la aplicación de WhatsApp de nuestro smartphone o tablet. Verás como te aparecen todos los chats que tengas abiertos con tus contactos, y entre ellos debes irte al chat con la persona que deseas bloquear. Entras en la última conversación que habéis tenido y te vas a la parte de arriba a la derecha donde te aparecen tres puntitos y haces “click” sobre los puntitos. Verás como se te abre un desplegable con varias opciones (ver contacto, Archivos, ….), debes pinchar en la última de todas que dice “Más“. Se te abrirá un segundo desplegable de opciones y es ahí donde tienes una opción que pone “Bloquear”. Si la seleccionas ese contacto quedará automáticamente bloqueado.

Pasos para desbloquear a un contacto en WhatsApp

Si por lo que sea te arrepientes de haber bloqueado a alguien o ya no deseas que esté bloqueado, tienes también la opción de desbloquearle.