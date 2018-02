¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “puedes darme tu clave wifi”, cada vez que un amigo o familiar viene a casa? Muchas veces, sin embargo, esta solicitud no es tan fácil de satisfacer, porque las contraseñas de nuestro módem Wi-Fi, por razones de seguridad, son muy largas y bastante difíciles de recordar. Sin embargo, a través de esta guía útil, puedes cambiar tu antigua contraseña de módem , reemplazarla por una más simple de memorizar pero, al mismo tiempo, tan segura como la anterior.

Cómo Cambiar la contraseña wifi de manera fácil

Si ya estás cansado de tener que apuntar la contraseña Wifi para que todos en casa sepan cuál es o deseas poder tener una propia y más fácil de recordar, tan solo es cuestión de seguir esta serie de sencillos pasos.

Escribe la dirección IP del módem

En primer lugar, el primer paso será abrir el navegador web que usas a diario y escribir la dirección IP de tu módem en la barra de direcciones. Para encontrar la dirección IP correcta, solo mira la gran cantidad de números en la parte posterior de tu módem. Una vez que hayas ingresado la dirección IP en la barra de direcciones, debe hacer click en “Entrar” y luego, en la pantalla, sete mostrará una página que te pedirá un nombre de usuario y una contraseña para ingresar. Por lo general, las combinaciones más utilizadas son: admin / admin o admin / password.

Cambiar la configuración de la red Wi-Fi

Una vez completado este paso se abrirá la página web de tu módem (que será distinto para cada ordenador): aquí, debes ir a la “Configuración de la red inalámbrica” o “Wi-Fi” y entonces haces click en uno de estas opciones. La pantalla que aparece proporcionará toda la información que pueda sobre tu red inalámbrica. A partir de ahora, puedes cambiar la mayoría de las configuraciones relacionadas con tu red Wi-Fi.

Establecer la nueva contraseña

En este punto, para cambiar la contraseña de Wi-Fi, simplemente busca la opción “Contraseña WPA” o “Clave de seguridad WPA” e ingresa tu nueva contraseña. Es recomendable que siempre utilices contraseñas bastante largas compuestas de letras minúsculas, mayúsculas y números, para aumentar en gran medida la protección de tu clave.

Una vez que se complete el cambio, deberás hacer click en “Guardar” o “Guardar cambios”. Después de esta operación, el módem puede reiniciarse automáticamente, así que no te preocupes si la conexión a Internet no estará activa temporalmente. Además, con la contribución de esta modificación, deberá reemplazar la contraseña anterior por la que acaba de insertar en cada dispositivo que utiliza la conexión a Internet del módem, algo que puede ser un “rollo” si tienes varios dispositivos con internet en casa, pero luego ya no necesitarás estar recordando claves y números que no tienen sentido para ti. A partir de ahora, siempre tendrás tu nueva contraseña, elegida por ti, fresca en la memoria.