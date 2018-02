Cómo recuperar la contraseña Gmail paso a paso

Hoy en día, es posible que tengas más de una cuenta de Gmail, una para lo personal y otra para el trabajo, e incluso que tengas varias cuentas dadas de alta a lo largo de los años de modo que es mucho más habitual de lo que podemos llegar a pensar, que las contraseñas para dicha cuentas se pierdan o se acaban olvidando.

Si ese es tu caso, y no sabes cuál es tu contraseña de Gmail, atento porque nosotros te damos a continuación las claves para que la recuperes y además, para que no vuelvas a perderla nunca más.

Como recuperar la contraseña de Gmail

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más usado en el mundo. Es muy sencillo a la hora de usar, funciona bien, lo podemos llevar en el teléfono… Gmail hace nuestra vida más fácil e incluso en el caso de haber perdido la contraseña de nuestra cuenta Gmail, es bastante fácil poder recuperarla en cuestión de minutos

Si deseas entrar en tu cuenta de Gmail pero no puedes porque has perdido tu contraseña, tan solo debes hacer esta serie de sencillos pasos.

1-Entra en la web de Gmail

Si ha olvidado o perdido la contraseña de su cuenta de Gmail, debes ingresar a la página de Gmail y verás que te aparece el cuadro en el que ingresar tu nombre de usuario o el email, y la contraseña. Además te aparece una opción en la que podemos leer “Has olvidado tu contraseña“, en la que debes hacer “click” dado que no recuerdas o no sabes la contraseña y con este enlace la podrás recuperar.

Verás que aparece de nuevo el cuadro en el que introducir la contraseña y como Gmail te sugiere que introduzcas la última contraseña que recuerdes. Puedes intentarlo, pero si tienes claro que no te acuerdas de la clave de acceso, ve directamente a la pestaña en la que dice. “Probar de otra manera”.

2-Obtener código de recuperación

Verás ahora que te aparece un cuadro con un móvil y como te informa que debes seleccionar si deseas que te manden un mensaje o te hagan una llamada para proporcionarte una clave de acceso.

3-Restablecer contraseña

Seleccionas la opción que prefieras y ya sea por SMS o con llamada, te darán una clave. Una vez tengas esas clave, te vas de nuevo al punto en el que estabas, y tendrás que escribir el código recibido que te permita poder restablecer la contraseña de Gmail con una nueva.

¿Qué pasa si no tengo teléfono al que enviar la clave? Pues Gmail te enviará un mail al email alternativo que hayas dado cuando configuraste tu cuenta de Gmail.

Otras consideraciones y consejo para acordarse siempre de la contraseña

Es así de sencillo, siempre y cuando dieras un móvil o email cuando configuraste tu cuenta de Gmail, pero si no lo hiciste deberás irte a la ayuda de Gmail y desde allí, intentar averiguar con todos los pasos que te dan cuál es la contraseña.

Por otro lado, es recomendable que a la hora de poner contraseñas a las cuentas de email o de redes sociales, elijas aquellas de las que siempre te vas a acordar. No hace falta (y no es recomendable) que pongas la misma en todas las cuentas, pero por ejemplo existe un buen truco que es elaborar una frase que tenga algún significado y a partir de ahí crear la contraseña.

Por ejemplo, imagina una frase como “Me gusta ir a la playa en verano”. Ahora coge la primera letra de cada palabra “MGIALPEV” y ya tendrás una buena contraseña que nunca olvidarás.