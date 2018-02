Entra en la web de Gmail

Si has olvidado o perdido la contraseña de tu cuenta de Gmail, debes ingresar a la página de Gmail y verás que te aparece el cuadro en el que ingresar tu nombre de usuario o el email, y la contraseña. Además, te aparece una opción en la que podemos leer “Has olvidado tu contraseña“, en la que debes hacer “click” dado que no recuerdas o no sabes la contraseña y con este enlace la podrás recuperar.

Verás que aparece de nuevo el cuadro en el que introducir la contraseña y como Gmail te sugiere que introduzcas la última contraseña que recuerdes. Puedes intentarlo, pero si tienes claro que no te acuerdas de la clave de acceso, ve directamente a la pestaña en la que dice. “Probar de otra manera”.