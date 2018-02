Aprender a bailar es algo que todos podemos hacer pero lo cierto es que si no naces con el ritmo en tu cuerpo, te será complicado ser el rey o la reina de la pista.

De todos modos, no debes desesperarte y si quieres aprender a bailar para demostrar que sabes cómo moverte en una discoteca cuando sales con amigos, toma estos consejos que ahora te damos y verás como todos te felicitan por tu estilo a la hora de bailar.

Consejos para aprender a bailar

Si estás decidido a aprender a bailar te aconsejamos que tomes algunas clases con un profesional, sobre todo si además has decidido aprender algún estilo de baile en concreto como la salsa o el hip hop, pero si lo que deseas es una guía rápida para poder bailar el fin de semana o moverte con estilo y soltura en la próxima boda de tu mejor amigo o de tu hermana, nada como seguir estos pasos que te contamos a continuación.

Si estás en tu primera experiencia de baile (o disco) y eres muy tímido, no te desesperes, porque no es imposible aprender, incluso sin tener mucho tiempo.

Crea una lista de reproducción de tus canciones favoritas , para que te sientas más inspirado.

Ahora que ya sabes si tienes aptitudes o eres un “pato mareado”, lo mejor es seguir el siguiente paso sin importar que no hayas nacido para bailar.

Cómo aprender a bailar si eres un hombre (o un chico)

Comencemos con consejos para bailarines masculinos. En general, los hombres tienen una forma de bailar un poco “extraña”, tal vez porque de alguna manera siempre se dice que muchos de los movimientos en la danza se asocian con el género femenino, pero a menudo el resultado es moverse de forma exagerada, especialmente si eres tímido.

El consejo, siempre válido, es no exagerar . Recuerda cómo bailaste en tu habitación y haz lo mismo. Si estás solo, es mejor que comiences a moverte ligeramente. Cuerpo recto, pies ligeramente separados y tan solo sigue el ritmo.

. Relájate ysonríe, comienza a moverte siguiendo las notas y, si no sabes qué hacer, trata de imitar a los de tu alrededor. Si no sabes bailar, no debes creer que de repente eres Michael Jackson y ponerte a hacer el “moonwalk”, simplemente apuesta por pasos simples o básicos y poco a poco te irás soltando para acabar bailando mucho mejor. Como todo en la vida, si practicas te conviertes en un experto.

Cómo aprender a bailar si eres una mujer (o una chica)

Lo mismo podemos decir para las mujeres o las chicas, pero en su caso, siempre tienden a bailar con sus amigas o su pareja. De todos modos, si has de bailar sola y no sabes como hacerlo, siéntete libre y relajada ¡No es que todas las miradas se centren en ti y no sepas bailar!