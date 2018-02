Las trenzas de hilo son una tendencia que a todas nos gusta cuando llega el buen tiempo y el verano. Es un tipo de trenza que se hace con hilo de colores y resultan ideales para un cambio de “look” que no suponga tener que teñir el cabello o gastarse un dineral en la peluquería.

Si deseas poder hacerte este tipo de trenzas o quieres que tu hija y sus amigas se divierten una tarde haciendo trenzas de hilo, atención que os vamos a dar todos los pasos para que os queden perfectas.

Materiales:

Para hacer unas bonitas pero sencillas trenzas de hilo no necesitarás mucho:

Hilos de algodón de colores (mejor sin son bordados) dos o tres veces más largos que el cabello

Cepillo

Peine

Cualquier perla o abalorios

Por último un poco de paciencia y vamos a ver de qué modo hacer las trenzas de hilo paso a paso.

Pasos para hacer trenzas de hilo

Peina tu cabello y desenreda cualquier nudo. Toma un mechón de cabello . Lo mejor es que lo tomes de la nuca, en el costado o, sobre todo, el pelo corto que se suele tener en la parte del cuello. Divide el cabello en tres partes iguales, y luego haz una trenza, que sujetarás en la parte inferior con una goma elástica. Toma los hilos de colores, dóblalos por la mitad y los unes a la parte superior de la trenza con un nudo doble. Elige el color con el que deseas comenzar y comienza a girarlo alrededor de la trenza, asegurándote de que los otros hilos estén muy unidos a la trenza. Mientras más se unan las vueltas del hilo de color, más resistente será la trenza. Después de un cierto número de giros, cambia de color . Toma el hilo del nuevo color elegido y colócalo sumado al que acabas de usar adherido a la trenza. Haz la misma operación que antes y cambia el color nuevamente. Cuando llegues al final de la trenza, haz un nudo muy apretado (doble o triple). Si deseas insertar cuentas en la trenza de hilo, tan solo los debes colocar en el hilo antes de enrollarlo en la trenza.



Últimas consideraciones

No cortes los hilos aunque ya no quieras enrollar más el pelo con ellos. Debes añadir el hilo del nuevo color deseado y comenzar a envolver la trenza desde el punto en el que dejaste el hilo anterior, pero este déjalo suelto no lo toques hasta el final.

Cuando acabes de hacer la trenza de hilo con los distintos colores elegidos, puedes acabar de unir todos los hilos que hayas estado utilizando y entonces los cortas a la vez.