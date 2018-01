Siempre se ha dicho que la despedida de soltera la prepara la mejor amiga de la novia. ¡Es una tradición y se sigue haciendo! Cuando se casa una amiga es todo un acontecimiento. Se produce un gran revuelo y no solo tienes que pensar en el vestido, el maquillaje, el peinado, etc. La mejor amiga tiene que dar cabida en su cabeza a la despedida de soltera. Tendrá que salirle humo de la cabeza, pues lo mejor sería que la novia se sorprendiera de todo lo que le ocurre en ese día. Realmente es un momento que no olvidará en su vida. Te contamos cómo organizar una despedida de soltera.

Pasos para organizar una despedida de soltera

Lista de invitadas Lo más importante en cualquier acontecimiento es la organización. Tendrás que pensar quien puede ir a la despedida de soltera. Confecciona una lista con todas las posibles amigas que tiene la novia. No olvides que la novia también tiene cuñadas y familiares que estarán interesadas en compartir este día. Una vez confeccionada llamarás una a una para decirles el día. Presupuesto Otra cosa a tener en cuenta es el presupuesto que se tiene. El dinero siempre manda y no podemos pasarnos aunque estemos deseando de hacer cosas sorprendentes. Cada asistente pondrá dinero y una vez tengamos la suma pensaremos donde ir y qué hacer. Recuerda que la novia nunca paga. Vestimenta Si sois un grupo grande pensarás en la vestimenta, ¿cada una diferente o todas iguales? La novia siempre tendrá que ir diferente a las amigas. Ella es la protagonista sin lugar a dudas. Duración ¿Quieres una despedida de las que se alargan? ¿Sólo una noche? Dependerá de las personas que asistan. Si todas podéis pasar el día no lo dudes. Plantea el día entero. Si no se te ocurre nada tendrás que preguntar a alguna otra amiga y entre las dos podréis organizar una despedida de soltera inolvidable.

Ideas para organizar una despedida de soltera

Desayuno a la cama

Si escogéis el día entero piensa en llevarle el desayuno a la cama entre varias amigas ¡quedará encantada!

Tuppersex

Después podéis organizar una reunión de tuppersex en casa siempre que las participantes estén de acuerdo. Esto es bastante divertido y ¿por qué no? Podréis hacer una buena compra.

En el lugar de reunión siempre habrá licores. Seguro que hay alguna componente que bebe un poco y esto siempre anima.

Disfraces y bromas

En las despedidas de soltera siempre hay cabida para las temidas penitencias, por llamarlas de alguna manera. Hacerle bromas a la novia está a la orden del día. Cuando vayáis a un local podéis disfrazar a la novia: se le puede poner un gran pañal para que lo pasee por toda la ciudad, hacerla bailar por la calle, intentar coquetear con algún chico del bar, etc. Aquí todo cabe. Tienes que conocer la personalidad de la novia y por lo tanto sabrás lo que es capaz de soportar.

En la actualidad ya no está tan de moda los souvenirs con formas sexuales o las despedidas de soltera con el clásico boy. Tienes que tener más iniciativa. Hay muchas formas de pasarlo bien sin necesidad de ir a los típicos sitios de siempre. ¿No querrás hacer lo qué hace todo el mundo, verdad? Se puede terminar la fiesta con un buen desayuno en la compañía de las mejores amigas.