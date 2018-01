Cuando llega la primavera las bodas de día florecen. El buen tiempo hace que proliferen estos actos de celebración. Las parejas apuestan por estos meses donde no les aprieta ni el frío ni el calor. Muchas prefieren casarse por el día, es decir, por las mañanas.

Son muchas las ventajas que podemos encontrar si nos casamos de día. Una de ellas será que podemos disfrutar de muchas más horas para celebrar, las fotos tendrán más luz gracias a las horas de sol con las que contamos y nos podremos levantar más tarde al día siguiente si nos vamos de viaje. Te vamos a enseñar cómo puedes elegir el vestido de una boda de día. ¡Apuesta por el vestido corto!

Claves para elegir un vestido de boda de día

Longitud

Por el día es demasiado llevar un vestido que no nos pase de las rodillas. No podemos arriesgar tampoco con la longitud. Nunca te pongas un vestido por encima de la rodilla, pues quedará bastante vulgar. Cuando vayas a comprar el vestido para la boda de día no te quedes con el primero que veas.

¿Cuál es tu estatura?

Fíjate en cuánto mides y sabrás que vestido te tendrás que comprar y poner. Si ves que un vestido corto no te sienta bien tampoco hay que sufrir, pues podrás ponerte un vestido largo para la ocasión. Lo ideal desde luego es el corto, pero si lo eliges largo podrá tener varias características para que se pueda lucir.

El vestido de cóctel es el ideal para una boda de día. El protocolo es algo muy acertado en una boda, pero seamos realistas, muchas veces lo dejamos de lado, porque no tenemos un nivel adquisitivo tan grande como para estar pendientes de estas cosas.

¿Cuándo es la boda?

Lo más importante es que vayamos a gusto con lo que tenemos puesto. Lo ideal es llevar un vestido que se adapte a la estación en la que se celebra la boda. Si es primavera tendrás que optar por ponerte un vestido en tonos alegres. La tela tendrá que ser fina y vaporosa en ese caso. Ponte uno estampado siempre que sea tendencia. Este no suele quedar bien a todo el mundo, así que ¡ten cuidado!

Color

Si no quieres llamar la atención ponte el color nude en tu vestido, pero puedes apostar por los colores pasteles como el verde, el coral, el celeste, etc. Nunca te pongas un vestido de color negro para una boda de día. Estos son ideales para las bodas de noche, además se sabe que el negro no está muy aconsejado en las bodas. Recuerda tampoco ponerte un color blanco, pues este solo debe de ponérselo la novia.

Tejido

Tiene que ser un vestido que de la sensación de ser livianos y por lo tanto no pesados. La mejor tela para el vestido será la gasa o el lino que son tejidos muy frescos. En un boda de día no deberás de usar mucha pedrería o lentejuelas. La sencillez es lo que tiene que primar en este tipo de bodas.

¿Boda civil o en la iglesia?

Esto hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo casarse en un altar que en una playa a la luz del día. Si la boda es en una Iglesia no dudes en ponerte más sofisticada, pero si es civil o al aire libre podrás dejar un poco el protocolo de lado y apostar por la naturalidad extrema. Apuesta siempre por un maquillaje y un peinado apropiado para la ocasión.